10 грешки при пране, които съсипват дрехите по-бързо от износването

Прането изглежда като лесна и рутинна задача, но точно ежедневните дребни грешки често съкращават живота на дрехите повече от естественото им износване. Неправилни температури, неподходящи препарати и лоши навици могат бързо да повредят тъканите и цветовете. А много от тези грешки повтаряме без дори да осъзнаваме. Но кои са най-опасните навици, които тихо съсипват дрехите?

9 навика, които карат дрехите ви да се износват по-бързо

1. Пране на твърде висока температура

Много хора смятат, че по-високата температура гарантира по-чисти дрехи. В действителност тя често уврежда тъканите, свива ги или избелва цветовете. Повечето ежедневни дрехи се перат отлично на 30–40°C, а деликатните материи трябва да се перат дори на по-нисък режим. Прекалено топлата вода ускорява износването много повече, отколкото нормалната употреба.

Как да удължите живота на дрехите си?

2. Препълване на пералнята

Когато пералнята е претъпкана, дрехите нямат пространство да се движат, а това води до лошо изпиране, недобро изплакване и по-бързо износване. Прекаленото количество дрехи създава и допълнително триене между тъканите, което ги изтънява. По-добре е да пуснете два по-малки цикъла, отколкото един претоварен.

3. Използване на прекалено много препарат

Повече препарат не означава по-чисто пране. Излишното количество се задържа в тъканите, прави ги по-твърди и ги кара да се износват по-бързо. Освен това натрупванията в пералнята водят до неприятни миризми и разваляне на машината. Винаги следвайте дозировката и съобразявайте количеството с твърдостта на водата.

4. Смесване на различни тъкани и цветове

Смесването на тежки материи, като дънки, с фини тъкани, като вискоза или коприна, води до силно триене и увреждане на по-деликатните дрехи. Неправилното разделяне по цветове също е честа причина за избледняване. Светло и тъмно пране трябва да се перат отделно, а деликатните дрехи — в специална торбичка.

Правила, с които ще съхраните вълнените дрехи при пране

5. Пропускане на предварителното третиране на петна

Петна от мазнини, грим или храна рядко се премахват само с един цикъл пране. Ако не ги третирате предварително с подходящ продукт, започват да се „фиксират“ в тъканта и с времето стават почти невъзможни за премахване. Предварителната обработка щади дрехата и предотвратява нуждата от агресивно търкане или многократно пране.

6. Неправилно избрана програма за деликатни дрехи

Много дрехи са обозначени като деликатни, но често се перат на стандартна програма за удобство. Това води до разтегляне, свиване или увреждане на структурата на тъканта. Програмата за деликатни е създадена с по-бавно въртене и по-кратки цикли за изплакване, което значително удължава живота на чувствителните дрехи.

Дрехи, които никога НЕ трябва да перете в гореща вода

7. Пране с твърде силна центрофуга

Високите обороти са полезни за бързо съхнене, но могат да бъдат твърде агресивни за някои материи. Твърде силната центрофуга води до деформации, разтягане на ластици и разкривяване на шевове. За деликатни дрехи е по-добре да използвате 600–800 оборота, а високите обороти да запазите за кърпи и спално бельо.

8. Често използване на омекотител при всички тъкани

Омекотителят прави дрехите меки, но не е подходящ за всичко. Той намалява абсорбиращата способност на микрофибърните тъкани, спортните материи и хавлиите. Натрупването му намалява качеството на дрехите и ги прави по-уязвими към износване. Използвайте го умерено и само за подходящите материи.

9. Оставяне на дрехите в пералнята след края на програмата

Когато дрехите стоят мокри в затворен барабан, влагата и топлината създават условия за бактерии и мухъл. Това води до неприятна миризма, която трудно се премахва. Освен това тъканите се мачкат по-силно и се деформират. Изваждайте прането веднага щом програмата приключи.

Никога НЕ ги използвайте: Програмите за пране на пералнята, за които е по-добре да забравите

10. Непочистване на пералнята и филтрите

Прах, власинки, остатъци от препарат и омекотител се натрупват в пералнята и ускоряват износването на дрехите. Замърсените филтри и гуми намаляват качеството на прането и създават неприятни миризми. Почистването веднъж месечно поддържа машината в добро състояние и предпазва дрехите.

Как да направим безопасни дрехите втора употреба?

Грешките при пране често изглеждат дребни, но последиците им се натрупват бързо — цветовете избледняват, тъканите се увреждат, а дрехите губят форма много по-рано от очакваното. Когато промените тези навици и подбирате внимателно програмата, температурата и количеството препарат, прането става по-деликатно и щадящо. Така дрехите запазват вида си значително по-дълго.