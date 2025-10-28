Никога НЕ ги използвайте: Програмите за пране на пералнята, за които е по-добре да забравите

Съвременните перални машини имат десетки програми и изглежда, че всяка от тях е необходима. Но всъщност много от режимите за пране са просто маркетингов трик на производителите. Те не носят никаква полза, а понякога дори развалят дрехите или пилеят твърде много ресурси. За да се запазят тъканите на дрехите ви по-дълго и да не се увеличават сметките за ток, е важно да знаете от кои програми за пране е по-добре да се откажете завинаги.

Кои режими на пране не носят никаква полза, а само развалят тъканите?

"Супер пране" или "Интензивно пране". Много домакини са на мнение, че колкото по-дълго се върти барабанът, толкова по-чисти ще бъдат дрехите. Но всъщност този режим е предназначен за силно замърсени работни дрехи, а не за обикновено пране. По време на така нареченото "супер пране" тъканта е изложена на гореща вода и интензивно центрофугиране за по-дълго време, което води до бързо износване на влакната, избледняване на цветовете и влошаване на формата на дрехите. По-добре е да изберете стандартно пране на 40 градуса или "Еко" - тези режими са по-деликатни и икономични.

Бърз трик за пране: Най-доброто време за пране, за да поддържате дрехите си чисти

"Предпране". Тази функция е необходима само за много замърсени дрехи, например носени за градинарство или строителни дейности. Ако добавите тази програма към обикновен цикъл, увеличавате консумацията на вода, електричество и перилен препарат. В повечето случаи един стандартен цикъл е достатъчен за пълно изпиране на прането ви.

"Пране на 90 градуса". Този режим някога се е използвал за варене на спално бельо, но съвременните перилни препарати са ефективни дори при 40 градуса. Високите температури не само консумират няколко пъти повече електроенергия, но и бързо разрушават структурата на тъканта. Освен това, подобно пране не винаги е безопасно за съвременните синтетични материали. По-добре е да изберете пране на 40-60 градуса това е достатъчно дори за унищожаване на бактерии.

Защо вашият цикъл „бързо пране“ може да причинява повече вреда, отколкото полза

"Бързо пране". Режимът "15-25 минути" е предназначен само за освежаване на дрехите, а не за пълното им почистване. Ако напълните барабана с много дрехи или тежки тъкани, като хавлиени кърпи или дънки, прахът просто няма да има време да се разтвори и водата няма да проникне във влакната. В резултат на това дрехите остават полумръсни, а миризмата на влага ще се появи след първото сушене.

"Допълнително изплакване". Този режим е ненужен. Много хора го включват за всеки случай, особено ако изглежда, че прахът не е изплакнат добре. Но ако използвате качествени препарати и са правилно дозирани, тази програма не е необходима. Допълнителното изплакване е просто допълнително натоварване на пералнята, разход на вода и удължаване на времето за пране.

Прочетете също: Натиснете тези 2 бутона на пералнята и тя сама ще се почисти от мухъл