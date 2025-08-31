Дрехи, които никога НЕ трябва да перете в гореща вода

Топлата вода често може да бъде твърде силна за много от вашите ежедневни (и особено деликатни) дрехи.

„Студената вода е най-добрият приятел на гардероба ви: Тя е по-нежна, предотвратява повредите и помага на дрехите ви да издържат по-дълго – така че можете да изглеждате изпипани без износване“, казва Решел Баланцат, главен изпълнителен директор на компанията за перални услуги Juliette.

Как да премахнем миризмата на нафта от дрехите?

Джесика Ек, експерт по пране и асоцииран вицепрезидент в ACI (Американски институт за почистване), обаче обяснява как горещата вода все още е полезна за дезинфекция и третиране на предмети с висок потенциал за микроби (например кърпи за съдове , бебешки дрехи, постелки за кучета и други).

Ако не сте сигурни кога е добре и кога не е добре да перете определени дрехи с гореща вода, ето някои насоки, предлагани от професионалистите, за да можете да запазите любимите си дрехи по-дълго.

Дрехи от вълна и кашмир

Топлината и разбъркването са ключови за свиването и сплъстяването на вълнените влакна.

„Вълнените влакна се слепват трайно, превръщайки любимия ви пуловер в дрехи за кукли“, казва Мат О'Конър, изпълнителен директор на NoScrubs Laundry Delivery.

Това може също да причини неприятно образуване на плискавици . Ако трябва да перете вълнена дреха, можете да използвате студена или хладка вода с най-малко разбъркване (напр. пране на ръка или пускане на деликатен цикъл, ако използвате пералня).

Деликатни тъкани

Деликатните тъкани – като коприна, дантела и избрани синтетични материали – изложени на гореща вода, могат да се свият, да избледнеят, да загубят блясъка си и да станат по-податливи на повреди поради отслабване на влакната. Balanzat препоръчва пране на деликатните тъкани в студена вода с нежен перилен препарат .

Кърпи с голям брой нишки

Това е сложно, тъй като, правилно бихте предположили, че кърпите за баня и ръце често влизат в контакт с микроби и следователно се нуждаят от добър дезинфектант. Но когато се пере в гореща вода, кърпа с голям брой нишки може да започне да избледнява, да загуби луксозното си плюшено усещане и да развие отслабени влакна - до степен, в която не може да абсорбира вода толкова добре.

И в този момент това обезсмисля предназначението на кърпата. Ако сте загрижени за всички онези застояли микроби по кърпите или други дрехи, но искате да избегнете износването им, Ек предлага да използвате дезинфектант за пране (който може да убие някои, но не всички вируси и бактерии).

Спортно облекло и бельо

Може би си мислите, че е необходима гореща вода за почистване на дрехи, които абсорбират толкова много пот, но повечето спортни облекла са произведени да бъдат еластични, а топлината разрушава еластичността с течение на времето, намалявайки както производителността, така и прилягането, според Баланцат. Направете услуга на панталоните си за йога и спининг, като ги перете в студена вода.

Подобно на спортното облекло, много бельо е изработено с еластичност, за да приляга добре и да стои добре на тялото, така че ако искате тези артикули да запазят формата си, избягвайте използването на гореща вода. Това са и артикули, които може да обмислите да използвате с дезинфектант за пране, тъй като те могат да помогнат за премахване на миризмата.

Тъмни и цветни тонове

Топлината оцветява неравномерно и причинява избледняване, поради което е по-добре да перете ярките и тъмни дрехи, като например дънки, в студена вода. (Освен, разбира се, ако умишлено не се опитвате да избледнеете дънковите си панталони и яке, за да им придадете износен вид.)

Денимът е известен с това, че се свива, така че ако искате да се поберете удобно в дънките си след едно пране, избягвайте горещата вода. Проверете етикетите на някои цветни дрехи, защото те може да са с предупреждения да се избягва гореща вода.