7 плода за по-здрава коса

Да, има плодове, които могат да направят косата по-здрава, еластична и красива! Те съдържат вещества, които подпомагат растежа и здравината на вашата грива, грижат за нея. Ако все още не сте го направили, ви съветваме да ги добавите към ежедневното ви меню, защото те са извор на здраве за самите вас и за вашата коса.

– любим плод, който може да вземете участие в закуската, в смути, в сладкиш, дори в салата. Ягодите съдържат витамин C, благодарение на който косата става по-здрава. Ягодите ограничават косопада и заради съдържанието на витамин B5. Хапвайки ягоди, скоро ще видите как оставащата коса по гребена ще бъде по-малко.– ако имате по-тънка коса, която често остава без обем, можете лесно да го възвърнете обратно, хапвайки ябълки. Много полезни за косата, те насърчава производството на кератин, която заздравява косата, прави я по-бляскава и ѝ придава повече обем. Ябълките съдържат витамин C и K1, магнезий, калий.– за здрава и красива коса хапвайте банан всеки ден. Плодът заздравява космените фоликули и предпазва от косопад. Освен това се грижат за здравето на скала. Те са богати на витамини от група B, които подпомагат здравето на косата.– изключително полезен плод, който забавя посивяването на косата. Дамите със сигурност ще се зарадват на тези новини. Кивито съдържа калий, витамин К, Е и C, както и фолиева киселина. Освен срещу побеляване на косата, плодът помага и за укрепване на корените на косата.– освен че е много полезен за имунитета, цитрусът ограничава загубата на коса. Изобилства от витамин C и насърчава производството на колаген, който е изключително важен за заздравяването на косъма.– в състава им има изобилие от желязо, което се грижи за доброто кръвообращение в организма. Оттам съдейства за доставянето на ценни елементи до всяка точка от тялото, включително и скалпа. Това насърчава растежа и укрепването на космените фоликули. Освен желязо, фурмите съдържат витамин B6, мед, калий, манган, които са от голяма важност за всички процеси в организма. Може да ги хапвате през целия ден за прилив на допълнителна енергия, която усетите липса на такава. Помагат и за правилно храносмилане.– няма да ви изненадаме с него, защото вероятно сте го виждали като активна съставка в маските за коса. Освен по този начин, може да се възползвате от неговото благоприятно действие и като си хапнете от него. Включете към вашата здравословна зелена салата и се насладете на вкуса и на полезното му действие. Авокадото съдържа желязо, витамин C, биотин, както и полезните омега-3 мазнини.