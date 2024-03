Акцентите в програмата на STAR Channel през април

Програмата на STAR Channel е доказано интересна, но през месец април се задават още любопитни неща, които не бива да пропускате.

За да сте подговени и да видите всичко важно, запознайте се с акцентите по STAR Channel за април:

Снимка: 2024 20th Television. All rights reserved. Artwork © 2023 CBS Broadcasting Inc.

Следотърсачът, сезон 1

Премиера: 1 април, понеделник, от 22:00 часа

Излъчване: Всеки понеделник от 22:00 часа

Времетраене: 60 мин.

"Следотърсачът" ни представя Колтър Шоу (Джъстин Хартли), вълк-единак и експерт по оцеляване. Той пътува из страната със стария си кемпер и използва специалните си умения, за да помага на правоприлагащите органи и на частни лица да разкриват престъпления, да разрешават мистерии и да откриват изчезнали лица. Последният му случай обаче променя всичко. От продуцента на "Това сме ние", Кен Олин

В ролите: Джъстин Хартли, Робин Уайгърт, Аби МакЕнани

Снимка: © 2022 AMC Network Entertainment LLC. All Rights Reserved

Клонинги: Ехо, сезон 1

Премиера: 9 април, вторник, от 22:00 часа

Излъчване: Всеки вторник от 22:00 часа

Времетраене: 60 мин.

Борбената номадка Луси се събужда две години по-рано в странна стая без спомен за това как се озовала там. Оттогава тя бяга, без никаква представа коя е и откъде е дошла, докато миналото ѝ не я настига и тя не се сблъсква с реалността, че е създадена в лаборатория и тези, които са имали пръст в създаването ѝ, искат смъртта ѝ.

Базиран в света на забележителния сериал "Клонинг"“, "Клонинги: Ехо" изследва научната манипулация на човешкото съществуване. Поредицата проследява група жени, които си проправят път една към друга и се впускат във вълнуващо пътешествие, разплитайки тайната на своята идентичност и разкривайки завладяваща история за любов и предателство.

В ролите: Кристен Ритър, Кийли Хоус, Аманда Фикс, Ейвън Джогия

Снимка: © Pharus, LLC 2023. All Rights Reserved

Маяк 23, сезон 1

Премиера: 10 април, сряда, от 22:00 часа

Излъчване: Всяка сряда от 22:00 часа

Времетраене: 60 мин.

"Маяк 23" проследява историята на двама души - Астър и Хейлън, чиито съдби се преплитат, след като се оказват в капан в края на познатата ни вселена.

Астър мистериозно се озовава при самотен пазач на маяк, на борда на неговия фар в най-тъмните кътчета на космоса. Между тях се разгръща напрегната битка на волята. Пазачът започва да се пита дали Астър е приятел или враг, тъй като съзнава че способността ѝ да прикрива плановете и мотивите си може да я превърне в страховит противник.

В ролите: Лина Хийди, Стефан Джеймс

Закрилникът, сезон 4

Премиера: 18 април, четвъртък, от 22:00 часа

Излъчване: Всеки четвъртък от 22:00 часа

Времетраене: 60 мин.

В този изпълнен с екшън нов прочит на класическата поредица в главната роля влиза изключително талантливата Куин Латифа. Тя пресъздава образа на Робин, мистериозен бивш агент на ЦРУ, притежаващ широк набор от умения, нужни, за да защитава невинни хора, които отчаяно се нуждаят от помощ. Робин може на пръв поглед да изглежда като обикновена самотна майка, която отглежда своята дъщеря тийнейджърка, но когато съзре несправедливост, тя влиза в действие под прикритие като Закрилника – загадъчен пазител, който дава равен шанс на всички и носи справедливост на онези, които се нуждаят най-много от нея.

В ролите: Куин Латифа, Адъм Голдбърг, Лиза Лапира

Снимка: Copyright ©MMXIX CBS Studios Inc.SEAL Team ™ is a Trademark of CBS STUDIOS INC.

Морски тюлени, сезон 3

Премиера: 1 април от 21:00 часа

Излъчване: От понеделник до четвъртък от 21:00 часа

Времетраене: 60 мин.

"Морски тюлени" е военна драма, която проследява професионалния и личен живот на най-елитната част от военноморските тюлени, които тренират, планират и изпълняват най-опасните мисии, които една страна може да поиска от тях.

В ролите: Дейвид Бореанас, Нийл Браун младши, Ей Джей Бъкли, Тони Тръкс

Снимка: © 2004 Touchstone Television. All Rights Reserved.

Изгубени, сезон 1

Премиера: 15 април от 20:00 часа

Излъчване: От понеделник до петък от 20:00 часа

Времетраене: 60 мин.

Оцелелите след самолетна катастрофа са принудени да работят заедно, за да съхранят живота си на привидно безлюден тропически остров.

В ролите: Матю Фокс, Еванджелин Лили, Джош Холоуей, Хорхе Гарсия