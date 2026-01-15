Войната в Украйна:

Баба играе Minecraft, за да спаси внука си (ВИДЕО)

15 януари 2026, 06:15 часа 0 коментара
81-годишна баба започна да играе Minecraft, за да помогне за набирането на пари за лечението на рака на внука си. За целта Сю Жако стартира свой YouTube канал. Само за един месец тя има над 100 000 последователи. Нейната аудитория прави повече от това да оставя подкрепящи коментари – приходите от реклами в канала помагат за покриване на медицинските сметки на внука й.

Възрастната жена се научава как да играе Minecraft от внуците си.

"Никога не съм била особено любопитна, но когато имаш внуци, които искат да общуват с теб, го правиш", каза тя.

Другият ѝ внук - Остин, сподели, че благодарение на видеата на баба му, даренията за GoFundMe за Джак са се увеличили драстично. "Беше сюрреалистично. Имаше дарения от един долар чак до 5000 долара", казва  той. 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
баба Minecraft болно дете
