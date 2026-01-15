Баба играе Minecraft, за да спаси внука си (ВИДЕО)

81-годишна баба започна да играе Minecraft, за да помогне за набирането на пари за лечението на рака на внука си. За целта Сю Жако стартира свой YouTube канал. Само за един месец тя има над 100 000 последователи. Нейната аудитория прави повече от това да оставя подкрепящи коментари – приходите от реклами в канала помагат за покриване на медицинските сметки на внука й.
🙏An 81-year-old grandma started playing Minecraft to help raise money for her grandson’s cancer treatment— NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2026
Sue Jacquot launched her YouTube channel and gained over 100,000 subscribers in just one month.
Възрастната жена се научава как да играе Minecraft от внуците си.
"Никога не съм била особено любопитна, но когато имаш внуци, които искат да общуват с теб, го правиш", каза тя.
Другият ѝ внук - Остин, сподели, че благодарение на видеата на баба му, даренията за GoFundMe за Джак са се увеличили драстично. "Беше сюрреалистично. Имаше дарения от един долар чак до 5000 долара", казва той.