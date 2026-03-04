Няма да приключи за седмица: Израел и САЩ държат ключа за войната в Иран

Пратеникът на Израел в ООН Дани Данон заяви, че Израел и САЩ контролират почти цялото въздушно пространство на Иран и това ще стане очевидно през следващите няколко дни, съобщава "Ройтерс". Данон предупреди, че конфликтът с Иран няма да приключи за ден или седмица."Знаехме, че няма да е лесна война. Наясно сме със способностите на иранския режим. Те похарчиха милиарди долари за инфраструктурата на тероризма и знаехме, че ще бъде сериозна операция, каза той. Но това няма да продължи вечно. Имаме превъзходство. Днес имаме контрол над почти цялото въздушно пространство на Иран и съм сигурен, че ще можем да покажем това превъзходство през следващите няколко дни", коментира Данон.

Войната няма да е лесна, контролираме въздушното пространство

На въпроса колко дълго могат да продължат ракетните атаки на Иран срещу съседни страни, Данон каза, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран от събота насам са успели да намалят капацитета му.

"Ще им бъде по-трудно да изстрелват ракети, каза той, въпреки че добави, че Иран е скрил пускови установки под земята и в пещери. Те се подготвиха за тази операция, така че няма да стане за една нощ, но мисля, че ще бъде постепенно."

Данон също така каза, че ливанското правителство трябва да действа сега срещу бойците на "Хизбула", атакуващи Израел от ливанска територия, за да предотврати по-нататъшна ескалация.

Той каза, че ливанският премиер Наваф Салам е бил прав, като е казал, че "Хизбула" трябва да се разоръжи. "Но изявленията не демонтират ракети, каза той. Очакваме ливанското правителство да ограничи "Хизбула", да поеме контрол, да действа сега, за да предотврати по-нататъшна ескалация."

Ливан беше въвлечен в последиците от войната, когато бойци на Хизбула, базирани там, откриха огън по Израел с дронове и ракети.

