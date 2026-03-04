МААЕ с оценка докъде е Иран с ядреното оръжие. Първите 100 часа война в числа (ВИДЕО)

"В докладите си относно ядрената програма на Иран бях много ясен и последователен - макар да няма доказателства, че Иран изгражда ядрено оръжие, големият му запас от уран, който е обогатен до ниво, близко за ядрен оръжеен клас, и отказът да предостави пълен достъп на инспекторите на МААЕ за проверка са причина за сериозно безпокойство. Поради тези причини предишните ми доклади показват, че докато Иран не съдейства на МААЕ за разрешаването на нерешените въпроси, свързани с гаранциите за ядрената му програма, Агенцията няма да може да гарантира, че ядрената програма на Иран е изключително за мирни цели". Това изрично написа в профила си в "Х" директорът на МААЕ Рафаел Гроси.
I have been very clear and consistent in my reports on Iran’s nuclear programme: while there has been no evidence of Iran building a nuclear bomb, its large stockpile of near-weapons grade enriched uranium and refusal to grant my inspectors full access are cause for serious…— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) March 3, 2026
"Не виждаме структуриране програма за производство на ядрени оръжия" - тези думи на Гроси бяха извадени в доста видеоклипове, разпространяващи се в социалните мрежи, които дават погрешен контекст на позицията му.
IAEA Director General Rafael Grossi said there is no evidence Iran is building a nuclear bomb. "We do not see a structured program to manufacture nuclear weapons. That is the assessment," Grossi said. #Iran pic.twitter.com/x8Y3bI2DrP— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2026
Войната в Иран - ядрено и конвенционално оръжие
Израелските военновъздушни сили нанесоха удари по секретен, частично подземен ядрен обект в покрайнините на Техеран. Израелската версия за обекта е, че там ирански ядрени учени тайно са работили за върху ядрени оръжия, заяви говорителят на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) бригаден генерал Ефи Дефрин. От ЦАХАЛ обясниха, че са наблюдавали дейностите на учените и са локализирали новия им обект, което е позволило прецизен удар.
The Israeli Air Force struck a secret partially-underground nuclear site on the outskirts of Tehran where nuclear scientists worked covertly to develop nuclear weapons capabilities, IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin said. The IDF said it monitored the scientists' activities… pic.twitter.com/DH7MWeFSHe— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2026
Междувременно командирът на CENTCOM (Централното военно командване на САЩ) Брад Купър даде отчет за свършеното до момента от американската армия в рамките на операция "Епична ярост". Тя продължава над 100 часа, американските сили твърдят, че са поразили близо 2000 цели (главно стотици ПВО установки и установки за изстрелване на балистични ракети и дронове), използвайки над 2000 ракети и различни видове боеприпаси.
Над 200 изтребителя и бомбардировачи B-2, B-1 и B-52 са ударили подземни ракетни позиции и командни центрове в Иран, докато военноморски удари са унищожили 17 ирански кораба, включително подводница. САЩ продължават да локализират останалите ирански мобилни ракетни установки, за да ги унищожат, като Иран е отговорил на "Епична ярост" и "Лъвски рев" с над 500 балистични ракети и над 2000 дрона.
CENTCOM Commander Brad Cooper said the U.S. Operation “Epic Fury” against Iran, now under more than 100 hours, has struck nearly 2,000 targets using 2,000+ munitions, severely degrading Iran’s air defenses and destroying hundreds of ballistic missiles, launchers, and drones.… pic.twitter.com/19n43HU2kX— Clash Report (@clashreport) March 4, 2026
Две американски ударни групи от самолетоносачи обграждат Иран в морето, а САЩ за първи път са използвали далекобойни ракети PrSM и дронове камикадзе LUCAS (американският еквивалент на "Шахед") в бой. Над 50 000 американски войници участват в продължаващата кампания без фиксирана крайна дата. Вече излязоха и данни за четирима от загиналите - те са убити след удар с дрон в пристанище в Кувейт.
An Iranian kamikaze drone struck a U.S. tactical operations center at Shuaiba Port in Kuwait, killing six U.S. service members on March 1.— Clash Report (@clashreport) March 4, 2026
Four identified victims are:
Capt. Cody A. Khork (35)
Sgt. 1st Class Noah L. Tietjens (42)
Sgt. 1st Class Nicole M. Amor (39)
Sgt. Declan J.… pic.twitter.com/e2WbZj7n1K
Същевременно, Reuters съобщи, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с най-големите американски оръжейни компании - Lockheed Martin, RTX/Raytheon и т.н. Срещата ще е в Белия дом, а целта ѝ е да се ускори производството на оръжия, защото американските резерви се изчерпват. Пентагонът подготвя допълнителен бюджет от 50 милиарда долара за попълване на запасите и увеличаване на производството на ключови оръжия като крилати ракети "Томахоук" (целево производство до 1000 годишно). Длъжностните лица също така оказват натиск върху контрагентите да дадат приоритет на производството пред плащания за акционерите, като компаниите с по-ниски показатели потенциално са изправени пред санкции или прекратяване на договори.