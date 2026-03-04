Войната е в разгара си: ОАЕ обмислят да атакуват Иран

Обединените арабски емирства (ОАЕ) обмислят предприемането на военни действия, за да спрат иранските ракетни и дронови удари срещу страната, съобщава Axios, като цитира свои източници. Удар на емирствата срещу Иран би бил безпрецедентен. Фактът, че се обмисля, отразява огромния гняв сред страните от Персийския залив заради иранските атаки, насочени към гражданска инфраструктура и нефтени и газови съоръжения. ОАЕ е страната, най-атакувана от Иран от началото на войната - дори повече и от Израел.

Безпрецедентен удар

Снимка: Getty images

"ОАЕ обмислят предприемането на активни отбранителни мерки срещу Иран. Въпреки че не са участвали по никакъв начин във войната, те все пак са издържали 800 снаряда, каза източник, запознат с дискусиите за политиката на емирствата. Министерството на външните работи на емирствата заяви в изявление, че "ОАЕ запазват правото си на самозащита". То добави, че ОАЕ "не са взели никакво решение да променят отбранителната си позиция в отговор на многократните ирански атаки".

Припомняме, че в първия ден от войната Иран атакува ОАЕ, Кувейт, Катар и Бахрейн. На втория ден ударите обхванаха Оман и Саудитска Арабия. Атаките накараха Катар да спре по-голямата част от производството си на природен газ, а в понеделник ирански дрон удари посолството на САЩ в Рияд. Отломки от прехванати ракети предизвикаха пожари в пристанището Джебел Али, а дрон удари луксозен хотел на Палм Джумейра в Дубай.

Саудитска Арабия също може да атакува

Снимка: Getty images

Израелски представители смятат, че Саудитска Арабия може също да предприеме военни действия в отговор на иранските атаки. Анвар Гаргаш, съветник по външната политика на президента на ОАЕ заяви, че атаките на Иран срещу държавите от Персийския залив "са били погрешна преценка и са изолирали Иран в критичен момент".

"Войната ви не е със съседите ви и тази ескалация само засилва наратива, че Иран е основният източник на опасност в региона и че ракетната му програма е постоянен източник на нестабилност", написа той. Ответните удари на Иран превърнаха войната в мащабна регионална криза, привличайки страни, които никога не са искали да бъдат част от конфликта.

Досега Иран е атакувал американски бази и други цели в ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман, Йордания, Саудитска Арабия и Ирак - включително кюрдския регион.