Един от синовете на Али Хаменей е новия върховен лидер на Иран

Синът на Али Хаменей - Моджтаба Хосейни Хаменей, е бил избран за следващ върховен лидер на Иран, съобщават международните медии. Той е бил избран за наследник от Асамблеята на експертите на Иран - близо 90 ирански духовници. Али Хаменей, който управляваше страната в продължение на 36 години, беше убит при съвместните американско-израелски удари на 28 февруари. Заедно с него бяха убити дъщеря му, зет му и внучка му. Съпругата на Хаменей също почина от раните си, получени по време на ударите.

ОЩЕ: Иран обяви кога ще избере новия си лидер

Хаменей ще бъде погребан в свещения град Машхад, а „голяма прощална церемония“ ще се проведе в Техеран, съобщи Корпусът на гвардейците на ислямската революция в публикация в Telegram. Датата на погребението обаче все още не е разкрита.

Моджтаба Хаменей е на 56 години и бе сочен като един от основните кандидати за наследник на баща си. Според информирани източници и оценка на водеща западна разузнавателна агенция той контролира огромна инвестиционна империя и то на запад. Твърди се, че Моджтаба избягва активите да бъдат регистрирани директно на негово име, но самият той е играел пряка роля в тези сделки, някои от които датират поне от 2011 г.

ОЩЕ: Загадъчният син на иранския аятолах - или как санкциониран режим гради глобална империя от недвижими имоти

Али Хаменей нямаше определен наследник. Тричленен временен Съвет за лидерство на Иран, състоящ се от аятолах Алиреза Арафи, президентът Масуд Пезешкиан и председателят на Иранския върховния съд Голамхосеин Мохсени Еджей - пое отговорностите на върховния лидер до избирането на следващия му наследник.

Войната между САЩ, Израел и Иран

Съвместните удари между САЩ и Израел, наречени Операция „Епична ярост“, бяха предприети след застой в ядрените преговори и твърдения, че Техеран е възобновил ядрените си дейности. Атаките бяха насочени към много ирански градове, включително столицата Техеран. Над 700 души са били убити при атаката, според различни данни.

Часове след съвместната атака Иран изстреля ракети - много от които удариха региони от Персийския залив, включително Дубай, Абу Даби, Катар и Бахрейн.

ОЩЕ: Войната е в разгара си: ОАЕ обмислят да атакуват Иран

Напрежението в Близкия изток продължи да ескалира, тъй като Иран обеща да отмъсти за убийството на своя върховен лидер, а президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че е „твърде късно“ Иран да търси преговори, за да „избяга от война“.