Ето за какво говорят петната и неравностите по черупките на яйцата ви

Независимо дали предпочитате пухкави бъркани яйца, или ги харесвате твърдо сварени или с течен жълтък нагоре, яйцата са се превърнали в основен продукт в нашата диета. Освен че са вкусни, съчетано с препечен хляб и кафе, те са пълни с хранителни вещества. Яденето на яйца е известно, че помага за намаляване на холестерола, намалява риска от сърдечни заболявания и те съдържат качествен протеин, като същевременно са с ниско съдържание на калории. Но някои яйца може да изглеждат малко по-различно от други, като например да имат петниста или неравна черупка, което може да ви попречи да ги ядете.

Какво означава, когато има петна или подутини върху яйцето?

Може да сте забелязали, че някои яйчени черупки са обезцветени с тъмнокафяви петна. Това е известно като "пъстро" яйце. Тези тъмни петна се създават в началото на процеса, докато яйцето пътува през кокошката. Докато яйцето преминава през яйцепровода (органът, който обработва жълтъка и добавя черупката), то се върти. Ако яйцето се върти твърде бавно, докато се движи по тръбата, може да изглежда на петна.

Може също да забележите неравномерно яйце или две в картонената кутия, която току-що сте донесли от магазина за хранителни стоки. „Неравностите“ просто означават, че черупката на яйцата има някаква текстура, вместо да е напълно гладка. Това се случва и в яйцепровода, когато яйцето преминава през кокошката. Може просто да има някакви остатъци в тръбата, докато се образува черупката. Остатъците в яйцепровода са по-чести при по-възрастни или по-млади кокошки, които не получават достатъчно хранителни вещества. Когато това се случи, се отделя калций, който затваря остатъците в черупката.

Безопасно ли е да се ядат яйца на петна или неравности?

Краткият отговор е да.

Със сигурност няма нужда да изхвърляте яйца с някоя от тези физически аномалии. Частта, която има най-голямо значение, когато става въпрос за безопасността на яйцата, е как ги готвите, тъй като най-големият страх около безопасността на яйцата е салмонелата, група бактерии, които причиняват хранително отравяне. Въпреки че може да не е непременно салмонела, потърсете черни или зелени петна вътре в яйчната черупка. Това може да е признак на бактерии или замърсяване.

Първо, уверете се, че яйцата се съхраняват в хладилника и се използват в рамките на три седмици след покупката за най-добро качество. Дори ако не виждате тъмни цветове вътре в черупката на яйцата, след като я счупите, важно е всичко да е чисто. Ако влезете в контакт със сурово яйце, докато готвите, не забравяйте да измиете добре ръцете си, приборите и всички повърхности, с които яйцето може да е влязло в контакт. Също така се уверете, че яйцата са сварени, докато жълтъците се стегнат.

