Фройд съветва да не говорите с 3 типа хора: Ако някой споделя с вас само тъмнина, време е да сложите край на това

Зигмунд Фройд винаги е бил честен и съветите му за сложни взаимоотношения с хората са валидни и днес.

Бащата на психоанализата е определил 3 типа хора, с които трябва да спрете да общувате, дори и да са ви най-добри приятели.

Но, както отбелязва Виктор Юго, хората около нас играят в театъра на живота ни и понякога това зависи повече от тях, отколкото от нас. Когато се появят актьори, които развалят сюжета, може би е време да се спусне завесата над определени роли. Зигмунд Фройд,.

1. Тези, които никога не са станали независими

Фройд е писал: „Зрелостта на човек не се определя от възрастта, а от това дали се е отделил от баща си и майка си и е придобил самостоятелен живот.“

На практика това означава, че можеш да общуваш с човека, но постоянно да имаш усещането за трети глас на заден план – родителя – който разваля всичките му решения.

С такива приятели и партньори – изборът на място за почивка, покупката на апартамент или дори как да се отглеждат деца често се превръща в семейна среща, вместо в решения на възрастни. Фройд е бил категоричен: „Семейството се състои от два гласа, двама възрастни, няма място за трети.“ И проблемът не е в прекъсването на връзката с родителите, а в придобиването на правото на собствено мнение .

Ако човек остане „вечно дете“, връзката с него винаги ще бъде незряла.

2. Тези, които говорят много и мислят малко

Фройд е казал: „Тези, които говорят много, нямат време да мислят.“ В съвременния свят това е особено забележимо. Бърборещите сипят думи като дъжд – изглеждат енергични и очарователни, но зад „социалния им дух“ рядко се крие някаква дълбочина.

Такива разговори често се превръщат в монолог: те търсят слушане, а не истинска интимност. Повърхностната комуникация обезценява времето и енергията. Истинското приятелство предполага внимание, слушане и баланс - а на тези хора често им липсва това.

3. Тези, които споделят с теб само лошото и крият доброто

„Всеки човек има и радост, и тъга в живота“, напомня Фройд. Някои обаче умишлено изваждат наяве само тъмната страна на живота си.

Такива хора прехвърлят тежестта на проблемите си върху вас и рядко споделят радост или победи. Това не е честност - това е форма на емоционален вампиризъм . Фройд съветва: „Страхувайте се от онези, които крият победите си и носят само поражения.“

Ако постоянно чувстваш тежестта на чуждите нещастия, това не е приятелство - това е бреме. Животът е твърде кратък, за да носиш постоянно чуждите тревоги.

Фройд винаги е бил честен - и съветите му са актуални и днес: хората, които не стават самостоятелни, приказливите без дълбочина и тези, които носят само мрак - това са актьорите, които могат да развалят представлението на живота ви.

Свободен си, ако можеш да си тръгнеш - понякога най-добрият начин да спасиш психичното си здраве не е да се оправдаваш за слабостите на другите хора, а да затвориш вратата навреме.