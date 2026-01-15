Как кавалерството спасява живот. Буквално! (ВИДЕО)

Възпитанието, доброто отношение към други и проявата на кавалерство са не само положителни аспекти от поведението, които те представят добре в очите на близките и обществото. Понякога проявата на джентълменство може да спаси живот и то в буквален смисъл. Точно това се е случило в столицата на Беларус Минск, когато мъж, излизащ от входа вижда жена, стояща отвън на студа и решава да се върне и да задържи вратата на входа. Този жест на кавалерство води до забавяне на мъжа. Ако беше решил да продължи по пътя си без да се погрижи за това жената да влезе на топло във входа метална рамка щеше да падне върху главата му и да му причини сериозни увреждания и дори смърт.

Чертите на модерния джентълмен

In Belarus’s capital, a man stopped to hold the door for a woman — and it saved his life. pic.twitter.com/u1OYcfPr6A — NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2026

Съществува все още

Равенството между половете и промените в социалната култура сякаш все по-рядко ни правят свидетели на подобни случки. Проучване от 2013 г. показва, че все по-малко мъже са галантни към "нежния пол". Според резултатите едва един на седем мъже би отстъпил мястото си на жена в градския транспорт, би задържал вратата на майка с дете или би помогнал на старица с торбите от пазар. Изследването показа още, че една трета от господата признават, че никога не са помагали на жена с детска количка.

За щастие този случай показва, че това не е съвсем така!

