Лектори от Zalando, Ecommerce Europe, Nike, Serpact и Google идват в София за втория ден на SERP Conf. 2024 International

Събитието, което традиционно събира SEO елита, тази година обхваща и социалните мрежи, електронната търговия, платените дигитални реклами и изкуствения интелект.

“Решихме да увеличим обхвата от теми след проведено допитване до участниците миналата година. Най-широк интерес, освен SEO, предизвикват контент маркетингът с 65, 6% от гласовете на анкетираните и развитието на изкуствения интелект с ⅔ от вота на участвалите. Над половината от гостите държат и на темите от сферата на електронната търговия. Гласовете надхвърлят 100%, защото всеки е дал повече от един отговор - което е показателно за широкия обхват на интереси на нашата аудитория”, разказва Никола Минков, основател и CEO на SERP Conf., SERP Acad., както и на SEO агенция Serpact, която стои зад събитието.

Почти всички места вече са запазени, съобщават организаторите, които и тази година се подготвят да посрещнат гости от 4 континента. Билети са закупени вече от държави като Канада, Дания, Германия, Финландия, Кипър и САЩ.

Вторият ден на събитието, което ще се проведе на 18 и 19 април в зала 3 на НДК, ще бъде открит от човека, пророкувал бъдещето на електронната търговия - Wijnand Jongen, президент на Ecommerce Europe.

“Много съм щастлив, че ще бъда част от SERP Conf. 2024 International. За мен е чест, че представлявам Ecommerce Europe - европейска секторна организация, която застава зад интересите на стотици и дори хиляди онлайн магазина в Брюксел. Разбира се, ще споделя с аудиторията на конференцията последните европейски нововъведения, факти и цифри, най-новите тенденции, заплахи и предизвикателства в контекста на това, което се случва в дигиталната търговия. С нетърпение очаквам да ви посрещна в София, България. Бъдете там или губите”, категоричен е Wijnand Jongen, президент на Ecommerce Europe.

След него на сцената на 19 април ще излязат, за да споделят опит и ценни знания с аудиторията, лектори, модератори и водещи като:

Gary Illyes - анализатор в екипа на Google Search. В момента той се фокусира върху публикуването на информация за системите за търсене на Google. Поставил си е за цел да помага за създаването на уебсайтове, които работят добре както за потребителите, така и за Search. Появата му на SERP Conf. 2024 International предизвиква много силен интерес, особено в контекста на последните ъпдейти на най-използваната търсачка в света, отбелязват организаторите.

Hugo Faustino идва в София и ще сподели know-how от своя 15-годишен опит в ръководенето на кампании и изготвянето на креативни стратегии за B2B и B2C бизнеси. Фокус в работата му са ориентираните около потребителите кампании и дигиталната активация за брандове като Netflix (The Adam Project) и Nike. В момента се развива в креативната индустрия.

Raluca Bujoreanu - опитен продуктов лидер с над 15 години опит в управлението на е-комерс и дигитални бизнеси в цяла Европа. Тя е не само експерт в цифровата сфера, но и преподавател, ментор и съветник на стартъпи. Като продуктов лидер в Zalando, нейната основна мисия е да използва технологията за решаване на клиентски и бизнес предизвикателства, като същевременно създава иновативни, високоефективни дигитални изживявания.

Cindy Krum - основател и главен изпълнителен директор на MobileMoxie (ex: Rank-Mobile). От 2005 г. насам тя предлага креативни идеи за SEO и ASO на консултанти за различни етапи на дигиталния маркетинг по целия свят. През 2022 г. е обявена за един от 10-те най-влиятелни SEO специалисти от The USA Today. Синди е автор на световен бестселър, преведен на 5 езика: Mobile Marketing: Finding Your Customers No Matter Where They Are.

Zlatan Ivanov има над 8 години опит в маркетинг сферата. Той е съосновател в стартъп софтуера Trackian и в маркетинг агенцията Digital A. Той задълбава в това как анализът на данни помага в стратегирането. Мисията на Златан е да помогне на бизнеса да взима по-добри решения чрез анализ на данни, което да доведе до повече генерирана стойност и печалба.

Judith Lewis - известна международна водеща на събития, писател, блогър и консултант по цифрови медии. Специализира в прилагането на стратегическо разбиране за цифрови технологии, за да помогне на бизнесите да бъдат иновативни и да оптимизират своята ефективност в комуникационна среда. Има над 25-годишен опит, предшестващ влизането на Google на пазара и в момента управлява своя собствена консултантска фирма.

Георги Малчев - управляващ съдружник в Xplora - водеща агенция за дигитален маркетинг в региона на Източна Европа, която има клиенти от над 120 водещи български и мултинационални компании - от бързооборотни стоки през индустриални продукти до финансови услуги. Георги има над 27 години опит в стратегическото развитие и оперативно управление на компании, както и в областта на корпоративния маркетинг и реклама – като консултант, мениджър, член на съвета на директорите, управител.

Събитието ще премине под патронажа на Столична община.

За повече информация относно SERP Conf. 2024 и регистрация - посетете сайта на конференцията: https://serpconf.com

За SERP Conf.:

SERP Conf. e международно събитие за SEO, електронна търговия и дигитален маркетинг: конференция, изложение и нетуъркинг с водещи експерти. SERP Conf. събира SEO и маркетинг общността на едно място, като целта ѝ е да подпомага бизнеса и да споделя най-успешните практики за онлайн развитие.