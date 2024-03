Пес патрул: Най-популярният полицай в Китай е корги (ВИДЕА)

Кученцето корги Фузай, чието име означава „Щастливеца“, е полицейско куче от резерва във Вейфан, град в източната провинция Шандонг. Униформеното куче направи своя дебют на събитие за деня на отворените врати, организирано от полицията в Уейфан по-рано този месец, според държавните медии, цитирани от CNN. Той незабавно се превърна във феномен в социалните медии. Фузай започва да тренира на два месеца и сега, на шест месеца, превъзхожда много от своите връстници. Фузай тренира два пъти на ден в уроци по послушание, откриване на експлозиви, проследяване на аромати и много други.

„Неговата силна адаптивност към околната среда, безчувственост, желанието му да притежава предмети и привързаността му към храната са особено благоприятни за нашето обучение“, казва Уанг Янан, ръководител на базата на полицейските кучета в Уейфан, според държавния вестник China Daily. Късите му крака също му дават предимство пред другите кучета при претърсване на тесни пространства, добавя вестникът, цитирайки полицията.

Fu Zai, a cute corgi only six months old who has been trained to be China's first corgi police dog, his debut once again hit people's stereotype that "little short legs" cannot join the police force. Check the video to see how adorable its smile is! 😍(Video via People's Daily) pic.twitter.com/qE1OYFUB9Y