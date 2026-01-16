Психолог: Метод №1, който помага на двойките да се карат по-рядко

Американският психолог Марк Травърс посочва най-ефективния метод, който според него помага на двойките да се карат по-рядко. Както той отбеляза в статия за Forbes, тази стратегия наистина се свързва с по-малко конфликти и със способността да се приеме гледната точка на другия човек.

Метод №1 да спрете да се карате с партньора си

„За повечето двойки повтарящите се конфликти не са само свързани с конкретни словесни спорове. В повечето случаи деструктивните цикли се увековечават от начина, по който партньорите взаимодействат помежду си в моменти на силни емоции. Изследванията ясно показват, че истинският проблем във връзките не са самите разногласия, а лошото разбиране на гледните точки един на друг. Когато партньорите се стремят просто да „спечелят“ спор, вместо истински да се разберат, раздразнението, отбранителната позиция и броят на споровете се увеличават“, обяснява психологът.

Приемането на гледната точка на партньора ви е съзнателна пауза, която ви позволява да видите ситуацията от неговата гледна точка и да разберете чувствата му, преди да реагирате. Все повече изследвания потвърждават, че възприеманата способност на партньора ви да вземе предвид вашата гледна точка пряко влияе върху това как се развиват конфликтите в двойката.

Травърс подчертава, че в проучване от 2025 г. , публикувано в списанието Contemporary Family Therapy, изследователите са изследвали как качествено прекараното време заедно и възприеманото възприемане на перспектива взаимодействат, за да повлияят на разрешаването на конфликти при семейните двойки.

„Резултатите показаха, че прекарването на време заедно увеличава емоционалната близост и насърчава убеждението, че партньорът се опитва да разбере мислите и чувствата на другия. Това чувство, че е „разбран“, улеснява конструктивното разрешаване на конфликти и намалява разрушителното поведение по време на спорове“, подчерта психологът.

Ключовото заключение на изследването е просто, но важно: двойките спорят по-малко, когато се доверяват на партньора си, че ще ги разбере. С други думи, устойчивото намаляване на конфликтите не се дължи на потискането на разногласията, а на развитието на емпатия и взаимно разбирателство, заключава специалистът.

