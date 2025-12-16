Карате се с половинката? Никога не казвайте тези неща

Конфликтите в двойката са често срещани, особено когато връзката е дългогодишна и се развива с течение на времето. Това, което в началото е нещо просто, красиво и лесно, с течение на времето преминава през определени етапи. Сред тях са и тези, в които споровете са често срещани. Много пъти, когато възникват конфликти, ние се оставяме да бъдем завладени от емоциите и имаме склонност да казваме неща, които могат да постигнат обратното на желаното: конфликтът не се разрешава и в крайна сметка се влошава, уврежда връзката ни и ни вкарва в спирала от негативни емоции.

Какво никога не трябва да казваме по време на конфликт

Снимка: iStock

Психолозите и експертите по темата препоръчват да запазим спокойствие по време на конфликта и да не изразяваме определени проблеми чрез фрази, които могат да наранят или да направят проблема да остане латентен. Но кои са тези изрази?

Най-токсичните изрази, които трябва да избягвате, са тези, които са абсолютни генерализации. Като казвате неща като "ти винаги" или "ти никога", можете да накарате човека да почувства, че обръщате внимание само на лошите или негативните неща в него, а в една връзка не е само това, а обикновено има и редица положителни страни, които по време на конфликта обикновено не се вземат под внимание.

Снимка: iStock

Също така не е препоръчително да критикувате или сравнявате човека с бивши партньори, членове на семейството или хора, които са лош пример в някаква област. По същия начин не е препоръчително да омаловажавате емоциите на другия човек или да му казвате да се успокои. Ако това е важно за този човек, трябва да уважаваме казаното или обсъжданото.

Не трябва да даваме заповеди или да съдим за това, което другият човек чувства или прави. И, разбира се, не трябва да избягваме проблема или да не се занимаваме с него. Конфликтите в двойката трябва да се обсъждат и решават заедно.

Какво можем да направим

Снимка: iStock

След като знаем какво не препоръчват експертите, трябва да знаем какво можем и трябва да направим. Правилното управление на конфликтите е важно за успеха на връзката. Точно както не е препоръчително да съдим или да преценяваме чувствата на другия човек, препоръчително е да се фокусираме върху собствените си чувства. Вместо да казваме, например, "ти не ме слушаш", кажете "чувствам, че понякога не ме слушаш".

Бъдете конкретни в това, което искате да кажете, и поискайте това, от което наистина се нуждаете. Не оставяйте нищо неясно и не се преструвайте, че другият човек ще се досети какво се случва с вас. И преди всичко, помислете за партньора си и се опитайте да се поставите на негово място. Фокусирайте се върху това, което се случва в момента, а не върху миналото или върху разравяне на неща, които не са в настоящето, пише "Marca".