Семейство си купило "кученце", няколко години по-късно осъзнали, че са направили грешка (СНИМКИ)

Семейство Сотело купило „кученцето“ за 13 долара от малък магазин в столицата Лима, вярвайки, че е чистокръвно хъски.

Но след известно време те получиха оплаквания от съседи за така нареченото им куче на име Run Run.

След което „маскираният измамник“ вече е в ръцете на служители на дивата природа.

Стана ясно, че има случай на сбъркана самоличност, когато Run Run започна да преследва морски свинчета, пилета и патици, за да ги убие или изяде, предизвиквайки гнева на съседите.

"Преди около месец една жена от околността каза, че то изяло три от нейните морски свинчета. И тогава преди два-три дни дойде местна баба и каза, че е убило морски свинчета", каза собственикът Марибел Сотело пред агенция Ройтерс.

Run Run се оказа андска лисица, която има тънки крака, пухкава опашка, заострена глава и изпъкнали уши, но е по-тясно свързана с вълци и чакали, отколкото с лисици.

Националната служба за горите и дивата природа в Перу казва, че дивите животни често се купуват от трафиканти от райони на Амазонка и се продават незаконно в Лима.

