Тук се намира краят на света

Съсекс е историческо графство в Югоизточна Англия, разделено на Западен Съсекс и Източен Съсекс. Той се простира на площ от 3 783 km² с общо население от 1 705 622 към 2021 г., което грубо се оценява на 450,8 жители на km².

Кралство Съсекс е създадено през 5-ти век (477 г., за да бъдем точни) от римския кантон и продължава да остава кралство, докато Уесекс завладява Съсекс през 827 г. До 927 г. Уесекс завладява различни други кралства и лорд-лейтенантът на Съсекс е заменен с по един за източен и западен Съсекс. И те стават две различни церемониални графства до 1974 г. Сега те са исторически графства.

Това е цялата история на Съсекс, но дали е известен само със своята история или има друга уникална цел, която служи? Е, да. Това го прави.

Крайбрежното местоположение на Съсекс Бийчи Хед често е наричано „Краят на света“, но има много други интересни факти за него, които го правят завладяващо място…

Всъщност това не е мястото, където свършва светът.

Снимки на това място изпълниха интернет които изобразяват ръба на скалата като края на земята, което подхранва дискусия сред онези, които вярват, че земята е плоска. Beachy Head обаче е тебеширен нос в Източен Съсекс, Англия, близо до град Ийстбърн. който има плаж, по който можете да се разхождате, и морето, простиращо се отвъд него. Това означава, че пейзажът на нашата планета всъщност не завършва до този момент.

Това е най-високата морска тебеширена скала в цяла Великобритания.

Тебеширените скали се извисяват над водата на 162 метра, което дава невероятна гледка към морето и отвъд него. Те също преминават през Седемте сестри чак до Ийстборн, което прави един от най-красивите пешеходни маршрути в югоизточна Англия. Скалата, която е най-високата като цяло в Англия, е Great Hangman в Exmoor, която е на 244 метра.

Той е дом на фар, в който можете да отседнете

The Belle Tout Lighthouse е малко пространство, в което може да се подслоните, разположено на Beachy Head. Преди това е бил напълно функциониращ фар, който първоначално е бил осветен през 1832 г., преди да бъде дезактивиран през 1902 г. поради позиционирането му, което закрива светлината, която се вижда. Фарът е удобно място за отсядане, тъй като е реставриран и обновен, като процесът е показан в „ Изградете нов живот в провинцията“. Има няколко стаи за престой, започващи от £175 на вечер.

Можете да се насладите на гледки от цялата страна.

Върхът показва особено прекрасни гледки. Погледнете на изток от него и ще можете да видите югоизточния бряг от Dungeness в Кент, който е крайбрежен нос, който е дом на най-малката пътническа железница в света. Погледнете на запад и ще можете да видите остров Уайт над хоризонта. Освен това каскадните води на Ламанша са прекрасно видими и заслужават една или две снимки, особено след залез слънце.

Това е едно от най-популярните места за снимане в Съсекс

Много филми и телевизионни предавания са заснети тук. В Хари Потър и Огненият бокал Хари се разхожда близо до Седемте сестри и намира ботушите, които го транспортират до Световната купа по куидич, която е заснета в Бийчи Хед. Освен това, за кратко време BBC притежаваше Belle Tout, докато снимаше The Life and Loves of a She Devil , който беше включен и във филма за Бонд The ​​Living Daylights . Съвсем наскоро беше включен в шоуто Luther .