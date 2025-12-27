Войната в Украйна:

Закачете дафинов лист на коледната елха и ще привлечете пари през 2026

27 декември 2025, 14:50 часа 0 коментара
Дафиновите листа се считат за „свещени“ и според „ Енциклопедия на магическите билки“ от Скот Кънингам, дори са били използвани от древните жрици на Аполон в техните ритуали. Изгарянето на дафинови листа и вдишването на дима е било част от предизвикването на пророческо състояние, което им е помагало да постигнат яснота, докато се проявяват.

В духовен план, дафиновите листа представляват защита и пречистване, премахват и отблъскват лошото, като същевременно привличат положителна енергия. В древността в Гърция те са били използвани в лавровите венци за коронясване на победоносни атлети, затова са станали известни като билката на победата и мира. Силата на дафиновите листа се вижда в много култури в техните практики и обичаи.

Но дафиновите листа са много повече от храна, която можете да намерите в магазина. Те имат лечебни, заздравяващи и противовъзпалителни свойства и се използват в природната медицина за лечение на различни заболявания.

Както всички други практики, които привличат най-съкровените ви желания, ритуалите с дафинов лист са съсредоточени върху това да сте наясно какво искате да проявите, да имате вяра, че това ще се случи, и да се доверите на процеса, за да го постигнете.

Закачете дафинов лист на коледната елха и очаквайте много пари през 2026 г., обещава старо поверие.

Малките символи често носят силно послание, особено по време на новогодишните и коледните празници. Според старите вярвания, един прост ритуал с дафинов лист може да се превърне в покана за успех, признание и материален напредък през идната година.

Според народните вярвания , руните и фън шуй , от древни времена на дафиновия лист се приписват необикновени сили. И определено трябва да окачите дафинов лист на новогодишната си елха, за да може 2026 г. да се превърне в повратна точка за вас - успешна и печеливша, пише "Sensa"

Лавърът се свързва с енергията на победата и просперитета. В древна Гърция победителите са били коронясвани с лаврови венци. Лавърът е растение на триумфа и признанието и вече писахме за факта, че ако го носите в портфейла си, той никога няма да е празен.

Когато окачите дафинов лист на коледната елха, все едно казвате на вселената: „Готов съм да приема успех и материални подаръци“.

Единственото нещо, което трябва да направите, е да напишете руната на изобилието „феху“ върху листа с маркер - защото се смята, че тя допълнително укрепва материалните потоци.

Дори и да не вярвате в невероятната сила на обикновено малко листенце от растение, този ритуал не може да ви навреди. Ами ако даде плод?

 

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Коледа Елха дафинов лист
