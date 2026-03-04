Великобритания спира студентските визи за граждани на четири държави

Великобритания обяви, че ще преустанови издаването на студентски визи за граждани на Афганистан, Камерун, Мианма и Судан, както и на работни визи за афганистанци, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. "За първи път се налага спешно да спрем визите за граждани на четири държави, след като бе отчетено рязко повишаване на броя на молбите за предоставяне на убежище", пише в изявление на министерството на вътрешните работи.

По-рано Великобритания обяви, че бежанският статут вече ще бъде само временен и ще се ускори процеса по депортация незаконните мигранти.

Целта на тези реформи е да се ограничи увеличаването на подкрепата за популистката партия "Реформирай Обединеното кралство" и да се прекратят злоупотребите със съществуващата в момента система за предоставяне на убежище.

"Великобритания винаги ще предоставя убежище на хора, бягащи от война и преследване, но с нашата визова система не трябва да се злоупотребява", заяви министърката на вътрешните работи Шабана Махмуд. "Ето защо вземам безпрецедентното решение да откажа визи на граждани на онези държави, които се опитват да експлоатират нашата щедрост", добави тя.

В края на миналата година Великобритания затегна политиката си за предоставяне на убежище чрез мащабна реформа. Властите се надяват, че чрез нея ще разубедят мигрантите да пристигат незаконно в страната с малки лодки пред Ламанша. Именно тези миграционни потоци подхранват риториката на крайната десница във Великобритания.