"Държавата върви към гръцки сценарий": Борисов поиска забрана за износа на дизел и намаляване на ДДС върху горивата

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди за задълбочаване на недостига на дизелово гориво заради международната обстановка и призова държавата да ограничи износа, да увеличи производството и да натрупа резерви. По думите му България разполага с възможност да осигури по-достъпни цени за населението, но вместо това допуска поскъпване и реализиране на свръхпечалби.

„Още на 15 септември предупредих, че в света ще има дефицит на дизелово гориво. Затова ние бяхме забранили износа, за да може да се произведе и съхрани това толкова ценно гориво, което с всеки изминал месец става по-ценно“, заяви Борисов в Силистра.

Той посочи, че международното напрежение, включително конфликтът с Иран и рисковете за корабоплаването през Ормузкия проток, може да задълбочи недостига през следващите месеци. Като аргумент за сериозността на ситуацията Борисов даде пример с опитите на американския президент Доналд Тръмп да осигури руски петролни доставки за американските земеделски производители

Още: "Сигурността на Европа не може да е функция на цената на дизела в САЩ": Кандидатпрезидентска двойка призова Тръмп да преразгледа сделката с Русия

„Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте я в държавния резерв и произвеждайте повече. Това ще има пазар през следващите месеци, когато цяла Европа ще има нужда от него“, призова лидерът на ГЕРБ, цитиран от БГНЕС.

Решението - съкращаване на разходите

Той разкритикува управляващите за поскъпването на горивата, въпреки заявените от рафинерията възможности за увеличаване на производството. Борисов предложи временно намаляване на ДДС и посочи, че подобна мярка може да облекчи потребителите с около 40 евроцента на литър. Според него необходимите средства могат да бъдат осигурени чрез съкращаване на държавните разходи.

„Намалете разходите. Дайте на хората, не им взимайте от джобовете“, заяви той, като отправи критики и към пътуванията на управляващите с правителствени самолети.

Източник: БГНЕС

Още: "Лукойл": Няма опасност от недостиг на дизел за България

Борисов предупреди и за нарастващия държавен дълг, който според него тласка страната към дългова спирала. Той обвини управляващите, че не ограничават разходите и не предприемат достатъчни мерки срещу обедняването на домакинствата.

„Държавата върви в дългова спирала, гръцкия сценарий. Радев направи толкова бели. Замрази „Боташ“, но след като го размразят ще ни представят фактурите. Финансовия министър ще трябва да калкулира всички тези разходи още отсега“, заяви той.

По отношение на бизнеса лидерът на ГЕРБ заяви, че партията му ще премахне данъците, които според него са били наложени от управлението на Румен Радев. Той определи предприемачите като основен двигател на икономиката и обеща политика, която да не възпрепятства дейността им.

„Тези хора имат заводи, фабрики, цехове, магазини. Те създават брутния вътрешен продукт. Искаме само държавата да не им пречи“, каза Борисов.

Още: Предупредих ви за износа на нафта: Бойко Борисов за споразумението Путин-Тръмп за дизела

В изказването си той засегна още международната обстановка, войната в Украйна и сигурността в Черно море. Борисов отправи критики към работата на институциите във връзка с атаките срещу търговски кораби и заяви, че България трябва да разполага с повече информация за случилото се.

Той подчерта и ролята на изградената при управлението на ГЕРБ газопреносна инфраструктура, като посочи „Балкански поток“ като стратегически актив за страната. „Там където тече газ, бомби не падат. Ние направихме най-добрата газопреносна мрежа и единствено Балкански поток работи“, обясни Борисов.