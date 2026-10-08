Борисов с разкритие за ударените кораби. Проверява се дали са превозвали войска

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска президентът Илияна Йотова да разсекрети частта от стенограмата на вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), в която са изказванията на политиците. По думите му публичните коментари след петчасовото заседание не отразяват реално случилото се вътре.

Борисов обяви, че е останал недоволен от докладите на службите за двата търговски кораба, ударени от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Единият кораб потъна на около 70 мили от Бяла, а екипажът му все още не е открит. Моряците от втория кораб бяха спасени и са във Варна.

"Не съм доволен от докладите на службите, някои дори бяха по-слаби от вашите електронни издания", заяви Борисов на среща с партийния актив на ГЕРБ в Петрич. Още: Становището от КСНС е невалидно? Спорен текст в закона поставя под въпрос решението на Йотова

Превозвали са войска?

Той даде като пример информацията за втория кораб, който според докладите е пътувал от Египет към Украйна. Борисов постави под въпрос маршрута и продължителността на плаването му, тъй като корабът е пътувал 15 дни при очаквани около 5 дни.

"Говори се в докладите, че са превозвали хора или войска. Дали е вярно? Затова беше решено да се иска подводен дрон и да се види дали е така", каза лидерът на ГЕРБ.

По думите му трябва да се установи и какво се е случвало с кораба през тези 15 дни, както и какви комуникации е имал екипажът. На заседанието били обсъждани и данни за претоварване на петрол в Черно море.

Още: "Няма риск за доставките за "Лукойл": Явор Гечев след атаките на кораби в Черно море

"Разказваха за претоварвания на петрол в Черно море, но нищо от това не върши работа за предизборната кампания и както виждате, това не се коментира", каза Борисов.

Той е настоял за бързи експертизи, които да установят откъде са дошли дроновете и как точно са били атакувани корабите. Според него има данни за преднамерена атака, включително поражения отгоре и отдолу по корпусите.

"Има посока, от която са дошли дроновете, това се изчислява. Ние имаме Военноморско училище, има професори там по тая тема. Бяха изключително неподготвени", заяви Борисов.

Още: Май можем да виждаме дронове в Черно море, май ще привикаме Митрофанова: Шефът на парламентарната комисия по отбрана

Кой е агресорът?

По време на КСНС е имало сериозен спор и около формулировките в позицията на съвета за войната в Украйна и предполагаемия произход на дроновете.

Борисов заяви, че ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС са настоявали в текста изрично да бъде посочено, че Русия е агресорът във войната в Украйна. По думите му обаче "Прогресивна България" е настоявала за по-сдържана формулировка.

"Настоявах да се напише, че агресорът е Русия", каза Борисов. Още: Енергийният министър стана военен: Няма опасност за България, но има риск

Той посочи, че според него атаките срещу корабите най-вероятно са свързани с Русия, но окончателният извод трябва да бъде направен след експертизите.

"Към това, което имаме в момента, изгодата от потапянето на тези кораби е руска. Но, за да се произнесе КСНС, трябва тези експертизи да станат ясни", каза лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов именно затова в крайния текст е заложено първо да се извършат необходимите проверки и едва след това да бъде съобщено чии са дроновете.

Спор за член 4 на НАТО

Борисов разказа и за спор около предложението да бъде включено активирането на член 4 от Северноатлантическия договор. Той обясни, че членът е отпаднал от обсъждания текст, тъй като активирането му може да доведе до задействане на член 5 за колективната отбрана.

"Това е много тежък член - той води пряко до чл. 5. И понеже непрекъснато падат дронове, много държави могат да поискат, и действително чл. 5 води до война реално", каза Борисов. Още: Ивайло Мирчев: Свидетел е разпознал руски дрон при атаката срещу кораби в Черно море

По думите му ГЕРБ първоначално е подкрепила декларация на "Демократична България", в която се е настоявало за активиране на член 4, но документът не е бил приет.

Борисов поиска разсекретяване

Лидерът на ГЕРБ категорично отхвърли публичните интерпретации за поведението на участниците в КСНС.

"Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре", каза той.

Борисов заяви, че още по време на заседанието е предупредил, че след края му различните партии ще представят пред медиите само частите от разговорите, които са удобни за предизборните им послания.

"Апелирам към Йотова да разсекрети частта от стенограмата, в която говорят политиците, за да видите колко забавни ще изглеждат коментарите на тези, които се изказаха вече, с поведението им вътре. Толкова миролюбив КСНС, в шеги и закачки, не е имало през годините", заяви Борисов.

Той предложи, ако стенограмата бъде разсекретена, всички участници в заседанието да излязат заедно пред медиите и да представят общо случилото се, за да демонстрират институционалност.

Разминаване за решенията

След края на заседанието Йотова обяви, че предложенията към правителството и парламента са били приети с необходимото мнозинство от три четвърти, като три парламентарни групи са били против. ПП, ДБ, "Възраждане" и ДПС обаче заявиха, че не са подкрепили становището и поставиха под въпрос неговата легитимност. Още: За дроновете и корабите в Черно море: ГЕРБ защо подкрепи? Радев си е русофил - думи на Атанас Атанасов

Борисов представи различна картина на случилото се, като подчерта, че единствено лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов открито е заявил, че няма да подкрепи решенията и е напуснал заседанието преди края.

Една от договорените мерки е България да извърши необходимите проверки, преди да обяви кой стои зад атаките срещу двата кораба. Предвижда се също България, заедно с Румъния и Турция, да предприеме общи мерки за безопасността на корабоплаването, както и да работи с останалите черноморски държави за прекратяване на военните действия в Черно море.

Борисов коментира и икономическите последици от напрежението в региона, като представи предложението на ГЕРБ за намаляване на цените на горивата. Партията настоява ДДС върху горивата временно да бъде намален от 20% на 9% и да бъде ограничен износът на дизел, който според Борисов може да се окаже дефицитен в Европа през следващите месеци.

Според него при подобна мярка цената на бензина може да падне с около 40 евроцента на литър. Борисов призова правителството незабавно да поиска нотификация от Европейската комисия за въвеждането на мярката.

"Всеки, който отиде на бензиностанцията, да може да си ползва намалението, което предлагаме", каза той.