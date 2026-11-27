Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), с които прагът за задължителна регистрация ще бъде увеличен поетапно до 75 000 евро през 2029 г. Управляващото мнозинство подкрепи предложението, но дебатите в пленарната зала бяха белязани от остри спорове за почти двойното увеличение на глобите за данъчни нарушения и за новите правила, които могат да засегнат физически лица при продажба на недвижими имоти.

Най-сериозното противопоставяне предизвика текстът за задължителната регистрация по ДДС при продажба на нови жилища. Опозицията предупреди, че липсата на ясни критерии може да постави обикновените собственици в ситуация, в която трябва да наемат счетоводител, да подават данъчни декларации и да се притесняват от санкции. Вносителите направиха отстъпка, но не приеха предложенията на опозицията. Още: Вдигат прага за регистрация по ДДС на три стъпки, нови правила и за имотните сделки

Поетапно увеличаване на прага за регистрация

С приетите промени прагът за задължителна регистрация по ДДС ще се повиши от сегашните 51 130 евро на 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г.

От опозицията настояваха прагът да бъде увеличен директно до максималните 85 000 евро, допустими според европейските правила. Предложения в тази посока направиха председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и Мартин Димитров от "Демократична България", но управляващото мнозинство ги отхвърли.

"С лекота вдигнахте данъците, удвоихте глобите, а когато става дума за развитие на малкия бизнес, вдигате прага само до 60 хил. евро, което е корекция с размера на инфлацията", коментира Мартин Димитров.

Той посочи, че по-високият праг би спестил на малките фирми допълнителни разходи за счетоводство и административни задължения, включително ежемесечното подаване на декларации. Според него българските предприятия са поставени в по-неблагоприятна позиция спрямо конкуренти от съседни държави, където прагът е по-висок. Още: Задължително електронно фактуриране и нов праг за регистрация по ДДС: Ето какво да очакват фирмите

Димитров даде за пример Румъния, която е увеличила прага през 2025 г., въпреки тежката финансова ситуация в страната. По думите му облекчаването на малкия бизнес може да доведе не до по-малко, а до повече приходи от данъци.

Асен Василев също настоя за максималния праг и припомни, че през първите три месеца на предходната година той е бил в сила, преди да бъде отменен.

"232 евро на ден оборот са 85 хил. евро праг. На Коледния базар със скъпите мекици - това са 23 мекици. Ако сте продали 23 мекици през деня, трябва да се регистрирате по ДДС", заяви Василев.

Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че размерът на прага се определя според спецификата на националната икономика. По думите ѝ максималният праг се прилага само в Италия и Франция, като във Франция за услугите той е 37 500 евро. Още: Промени в Закона за ДДС – бомба без закъснител за банковата система и икономиката?

Петкова представи и данни на Националната агенция за приходите, според които общият брой на регистрираните по ДДС лица у нас е 375 522. От тях 119 287 са задължително регистрирани, а около 244 000 са го направили доброволно. Тя уточни, че дори при оборот под прага дадена фирма може да предпочете да остане регистрирана заради своите клиенти, контрагенти или спецификата на дейността си.

Спор за ДДС при продажба на нови жилища

Още по-остри бяха дебатите около разпоредбата, която предвижда задължителна регистрация по ДДС за физически лица, продаващи нови сгради, части от тях, прилежащи терени или урегулирани поземлени имоти в рамките на независима икономическа дейност.

Целта на текста е да се пресекат схеми за избягване на данъка от строителни компании. Според мотивите на вносителите някои строители изграждат една жилищна сграда, продават апартаментите в кратък период, след което заличават дружеството, чрез което са осъществили сделките, и така избягват плащането на ДДС, въпреки че са преминали прага за регистрация. Още: С едно наум: Депутатите приеха спорните ДДС промени на първо четене

Опозицията обаче предупреди, че формулировката не прави достатъчно ясно разграничение между обичайното разпореждане с лично имущество и извършването на икономическа дейност. Според депутатите това може да създаде несигурност за хора, които продават наследени жилища или имоти, придобити с инвестиционна цел.

"Много сериозен проблем и всички български граждани трябва да знаят, че тогава, когато купуват един имот с някаква цел или имат ресурс, който е свободен и искат да го вложат в нов недвижим имот, нова сграда или част от нея, в момента, в който решат да продадат тази нова сграда или тази част от новата сграда, това означава, че те автоматично трябва да се регистрират по ДДС, да си наемат и счетоводител, защото на всичкото отгоре тези хора ще имат ангажимент да подават декларации по ДДС", заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ.

От ГЕРБ дори предложиха спорният текст да бъде оттеглен от гласуването, за да се подготви нова редакция, но мнозинството отхвърли предложението.

Калоян Иванов от "Демократична България" също обърна внимание на липсата на ясни критерии, по които гражданите предварително да установят дали попадат в обхвата на закона и трябва да се регистрират по ДДС.

"И се получава така, че за да се разпореди със собствения си имот, човек е задължен да установи дали попада в хипотезата на регистрация по ДДС и трябва да отгатне какво ще реши НАП и съдът после", коментира той.

Асен Василев предупреди, че гражданите може да се наложи предварително да искат тълкуване от НАП дали конкретната им сделка попада в обхвата на закона. Според него това ще натовари допълнително данъчната администрация, която и без това издава бавно подобни актове. Предложението му да се въведе ограничение според броя на сделките или размера на сумата, над която физическите лица да подлежат на регистрация, също не беше прието.

Теменужка Петкова посочи, че законодателят не прави достатъчно ясно разграничение между управлението на лична собственост и извършването на икономическа дейност. Според нея съществува опасност от субективно тълкуване от страна на държавните органи и съдилищата.

Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от "Прогресивна България" отхвърли опасенията на опозицията и заяви:

"Призовавам наистина да спрете с внушенията. Продажбата на личен и наследен имот никога, повтарям, никога не е независима икономическа дейност. Така че обикновеният собственик на жилище, което е купил или наследил, е 100% защитен".

Вносителите направиха отстъпка

След острите критики управляващите допълниха текста, като изрично записаха, че изискването за регистрация по ДДС не се прилага за физически лица при обичайно упражняване на правото им на собственост, освен когато използват средства, присъщи на търговец.

Разпоредбата се отнася за нови жилища и части от сгради, построени преди не повече от пет години. Въпреки промяната опозицията запази опасенията си, че липсата на достатъчно конкретни критерии може да доведе до различни тълкувания от страна на НАП и до санкции за граждани, които не извършват търговска дейност.

Почти двойни глоби и ново електронно фактуриране

Друг сериозен спор предизвика увеличаването на глобите и имуществените санкции за данъчни нарушения. Част от тях на практика почти се удвояват, тъй като досегашните суми в левове се заменят със същите номинални стойности в евро.

От "Продължаваме промяната" и "Демократична България" категорично се противопоставиха на промяната. Те обявиха, че ще поискат от президента Илияна Йотова да наложи вето на законите, в които е предвидено подобно увеличение, и са готови да сезират Конституционния съд.

Именно спорът за глобите беше сред причините предишното заседание на парламента, на което бяха приети редица данъчни закони, да продължи около 14 часа.

С измененията се предвижда и въвеждането на задължително структурирано електронно фактуриране при сделки между предприятия, както и при доставки към държавни и общински органи. Данните от фактурите ще се подават към НАП в реално време, а приходната агенция ще изготвя предварително попълнени справки-декларации по ДДС.

Парламентът прие и освобождаване на малките предприятия от задължението да начисляват ДДС до прага за регистрация при вътрешнообщностни доставки. Режимът за малки предприятия ще може да се прилага от данъчно задължени лица, установени в България, когато годишният им оборот в страната не надвишава националния праг от 51 130 евро. Той ще важи и за доставки на стоки и услуги с място на изпълнение в друга държава членка.