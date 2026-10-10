Предупредих ви за износа на нафта: Бойко Борисов за споразумението Путин-Тръмп за дизела

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува коментар в профила си във Фейсбук след новината за споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар. Ето какво написа Борисов: “В България на 23 септември 2026 г. правителството на Румен Радев в Народното събрание на Румен Радев, с гласовете на „Прогресивна България“ на Румен Радев, отмени забраната за износ на нефтопродукти от България. Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Предупредих, че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи. Още: Тръмп: Путин незабавно ще ни достави 300 000 тона дизел

Снимка Принтскрийн, Фб профил на Бойко Борисов

Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната. Кой има интерес от това? Със сигурност не българските производители и потребители. Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека. Още: Зеленски към Тръмп: Мирът не идва от слабостта, подаръците на Путин не са от полза за цивилизования свят