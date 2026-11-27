Руското правителство наложи шестмесечна забрана за износ на елда, предаде ТАСС. Ограниченията ще бъдат в сила от края на ноември 2026 година до края на май 2027 година. Защо се прави - защото реколтата в Русия е слаба и трябвало да се стабилизира вътрешният пазар на храни. Забраната не се отнася за износ за страните от ЕАЕС (Евразийския съюз), Абхазия и Южна Осетия, хуманитарна помощ и някои специални доставки.

Решението беше взето на фона на намаляващото производство и покачващите се цени на зърното. През 2026 г. приблизително 708 000 хектара са били засяти с елда - най-ниското ниво от 1990 г. насам. Една от причините за това е намаляващата рентабилност на културата - фермерите все по-често избират да отглеждат култури, от които се печели повече. Сушата в Алтайския край, който представлява значителна част от руската реколта, е допълнителен фактор.

Според Росстат, запасите от елда са намалели с почти една трета до октомври на годишна база. Междувременно цените на дребно на зърното се увеличиха с приблизително 19% на годишна база, докато цените на производителите се повишиха с повече от 50%.

Китай остава основният чуждестранен купувач на руска елда. Само през 2026 година там са били изнесени приблизително 157 000 тона от продукта на стойност 56 милиона долара.

Русия за последно наложи ограничения върху износа на елда през 2021 година. Забраната тогава продължи от юни до август.

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Отделно, Русия наложи забрана за износ на авиационно гориво - по-точно я удължи до 31 март, 2027 година.

И още - руският финансов министър Антон Силуанов е признал пред горната камара на руския парламент (Съвета на федерацията), че от началото на годината досега Русия е платила над 6 трилиона рубли (около 73 млрд. долара) като аванси по договори, които не са изпълнени! Причината е, че руският бизнес няма достъп до благоприятни кредити, след като основната лихва в страната е 14%, и се старае да има някакъв резерв от "сигурни пари". Затова и руското правителство мисли нещата да се променят - повече аванси без свършена работа да не се отпускат, посочва Bloomberg.

А на този фон, според изданието "Украински контекст", в разговори с посредници Турция, Индия и Египет за примирие, руснаците са поискали да могат безопасно да изнасят петрол през Черно море. Украйна е отговорила, че ще обсъжда само ако има пълно примирие що се отнася до ударите по всякакви енергийни обекти. В противен случай може да има евентуално разбирателство да не се закачат само корабите, натоварени със земеделски и хранителни продукти.

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