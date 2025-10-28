Войната в Украйна:

Енергийният министър коментира евентуална продажба на "Лукойл Нефтохим"

28 октомври 2025, 13:44 часа 548 прочитания 0 коментара
Министърът на енергетиката Жечо Станков коментира пред журналисти намеренията на руската компания "Лукойл" да продава активите си в чужбина, между които е и "Лукойл Нефтохим" в Бургас. Той обясни, че в това отношение е важно - в комуникация с партньорите ни както от ЕС, така и от САЩ, да се запази функционирането на рафинерията, както и работните места в нея.

"Няма да допуснем спиране на рафинерията" 

"Спиране или възпрепятстване на работата й може да доведе до погиване на актива, което по никакъв начин нито аз като министър, нито това правителство ще допусне", категоричен бе Станков.

Рафинерията и към днешна дата функционира, допълни той. По думите му е важно да бъде осигурена възможност, докато се случи заявената продажба, да се гарантират и работните места, и доставките. Санкциите са срещу активите, с други думи, те могат да бъдат продадени след намиране на купувач, който след това се одобрява, посочи Станков. Той подчерта, че българската държава има своите функции в това одобрение - от една страна чрез скрининговия механизъм, от друга - чрез ДАНС, която също трябва да проследи процеса.

"Сигурността на доставката на горива за страната е гарантирана въпреки наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл" и дъщерните дружества на компанията", подчерта Станков. Той припомни, че с Постановление на Министерския съвет още през 2009 година активите - рафинерията, петролопроводите, пристанището в Росенец, са посочени като инфраструктура от критично значение както за енергийната, така и за националната ни сигурност. За мен най-важното е да гарантираме сигурността на доставките, да гарантираме на гражданите и бизнеса достатъчни количества горива, посочи Станков. И увери, че това е направено. По думите му вече е задействан и планът за сигурността на доставките, страната ни разполага и с достатъчни количества за месеци напред.

Санкциите след 21 ноември засягат начина на разплащане, каза още Станков. Той допълни, че с министъра на правосъдието са се свързали с органа, който издава ограниченията, за да бъдат създадени всички условия да бъде постигната целта на санкциите, но без да бъде засяган интересът на българските граждани.

Пламен Иванов
