02 октомври 2025, 14:15 часа 330 прочитания 0 коментара
Ето къде е България по икономическа свобода

България е на 56-та позиция в света (от 165 държави) в проучването "Икономическата свобода по света, 2025", изготвена от Канадският институт "Фрейзър". Страната ни е с оценка от 7,13 т. (от максимум 10 т.) и е между Гърция и Тайланд в класацията. България леко подобрява резултата си след спада през пандемията, но все още не може да се върне в групата на свободните държави.

Класацията

За поредна година начело на класацията са Хонконг и Сингапур, а на дъното - Венецуела и Зимбабве. 

Данните за всички държави са за 2023 г. и отразяват възстановяването на икономиките след ограниченията на свободата, наложени заради пандемията през 2020 - 2022 година.

Общият резултат е формиран на базата на 45 индикатора, разделени в пет категории.

България е далеч от свободните държави

Преди пандемията България за кратко е в групата на най-свободните държави, макар и на дъното (около 40-то място), но още през 2020 г. изпада, а в последното издание на индекса остава далеч от тази група.

За поредна година България получава най-нисък резултат по отношение на правната система и правото на собственост, отбелязват от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Това е категорията, в която България изостава спрямо всички останали страни членки на ЕС. С подобен резултат са Албания, Аржентина, Казахстан. Категорията измерва върховенството на правото, независимостта на съда, работата на правоохранителните органи, защитата на правото на собственост.

След пандемията в България се наблюдава отстъпление и по отношение на размера на правителството. Тук се включват индикатори като делът на преразпределението през бюджета, трансфери и субсидии, размер на държавните активи, данъци. България получава максимална оценка единствено заради плоския данък, а резултатът общо за тази категория е съизмерим с оценките на Монголия и Етиопия.

В категорията "Регулации" оценките са разнопосочни - за сравнително слабото регулиране на кредитния пазар България получава високи резултати, но множеството регулации на пазара на труда (минимална заплата, работно време, ограничения при наемане и освобождаване) и на бизнеса (бюрокрация, безпристрастност на администрацията) дърпат общата оценка силно надолу. България се нарежда до Гамбия, Саудитска Арабия и Тайланд в тази категория.

Стабилността на парите е предопределена от валутния борд, а свободата на международната търговия - от членството на България в ЕС. Именно в тези две категории България получава най-високите си оценки в индекса, посочват от БТПП. Същевременно, в останалите категории, които касаят настоящи политики и изпълнение на реформи, оценките продължават да са ниски, а свободата - ограничена.

 

Пламен Иванов
