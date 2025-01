Фицо кани Зеленски да преговарят за газовите доставки

Словашкият премиер Роберт Фицо кани украинския президент Володимир Зеленски на разговори по проблема с транзита на газ, предаде Ройтерс. Напрежението между двете държави се повиши след решението на Киев за спиране на доставките на руски газ.

Фицо се обръща към Зеленски с отворено писмо, публикувано на правителствения уебсайт.

Украйна прекрати газовите потоци към Европа в началото на годината след края на транзитното споразумение между Киев и Москва. Така страната се опита да спре приходите от енергия, които Москва използва за финансиране на агресията си.

Още: На срещата си с Путин: Фицо гарантирал доставките на газ за Словакия

Фицо смята, че този ход е струвал скъпо на Словакия, чрез по-високи цени на газа и загуба на такси за транзитиране на газ по-нататък към Европа, и се стреми да възстанови потоците.

В отвореното писмо до Зеленски словашкият премиер заявява, че срещата може да се проведе в Словакия, близо до границата с Украйна, и да се използва за обсъждане на технически решения по въпроса. „Такава среща ще създаде добра основа за открита дискусия относно доставките на газ за Словакия и други държави през украинска територия“, смята Фицо.

Slovak PM Robert Fico, frustrated by the halt of Russian gas transit, has written an open letter to Ukrainian President Zelensky. Fico claims to have "different thoughts" on ending the Russia-Ukraine war and no longer threatens Ukrainian refugees in Slovakia.



