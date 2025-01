Фицо плюе по Зеленски и Украйна, докато се шири в хотел с нощувка над 5700 евро (ВИДЕО)

Словашкият премиер Роберт Фицо си прекарва от чудесно по-чудесно в луксозен хотел във Виетнам от няколко дни насам, в които канцеларията му така и не обяви къде е той всъщност. Припомняме, че Фицо усилено плюе срещу Украйна и конкретно украинския президент Володимир Зеленски, след като се оказа, че страната му всъщност се е подсигурила с алтернатива на спирането на транзита на руски газ през Украйна и дори след като самият Фицо отказа да приеме предложена му от Зеленски алтернатива и компенсация преди коледните празници.

Оказва се, че някои от заканите на Фицо за реципрочни мерки срещу Украйна - спиране на транзита на ток за нападнатата от армията на Путин бивша съветска република и даже депортация на украински бежанци, вероятно са записани именно във Виетнам. Там, в Ханой, Фицо се шири в хотел, нощувката в който струва 5740 евро! Месечната заплата на словашкия премиер обаче е 11 200 евро - съответно, ясно кой плаща разноските: Фицо: Словакия ще намали помощта за бежанците от Украйна

