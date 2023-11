111 удара и душене с кабел: Заради войната Путин помилва осъден за жестоко убийство на момиче (СНИМКИ)

През 2020 г. Канюс затворил Вера в апартамента си и в продължение на няколко часа я пребивал, рязал и насилвал. Момичето викало за помощ, съседите се обаждали в полицията, но силите на реда така и не стигнали до местопрестъплението. Тогава съседите сами избили вратата, но Вера вече била мъртва. Двамата са имали връзка и момичето отишло да си прибере вещите от дома на Канюс.

По тялото на момичето са установени 111 травми, преди да почине тя е била изнасилена и душена с кабел на ютия.

Putin pardons one of the worst killers in Russia



Vladislav Kanius brutally murdered his girlfriend Vera Pekhteleva in mid-January 2020. According to the testimony of the medical examiner, Vera died from a combination of injuries - on her body counted more than 100 injuries,… pic.twitter.com/ZvvWo5iStJ