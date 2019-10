Алтернативата на предпазния механизъм - каква е тя? (СНИМКА)

Стана ясно какво ще предложи тази седмица Борис Джонсън в Брюксел като алтернатива на предпазния механизъм при Brexit.

Предложението включва установяването на "центрове за митнически услуги", които на практика представляват митнически пунктове. Идеята е те да са на 8 до 16 километра от границата, пише Ройтерс.Британците вярват, че това ще е достатъчно, за да предостави митнически проверки на стоките, минаващи границата, без да се налага по нея да има ограда или пропускателни пунктове. "Предложението на Лондон е неосъществимо" - коментира ирландския външен министър."Време е ЕС да получи сериозно предложение от британското правителство, ако искаме постигането на сделка през октомври. Северна Ирландия и Република Ирландия заслужават повече от това", написа външния министър Саймън Ковини.

Non-Paper = Non-Starter. Time the EU had a serious proposal from the UK Govt if a #Brexit deal is to be achievable in October. NI and IRE deserves better!

#Brexit A wee reminder, from earlier this year, on growing up on the #border The backstop isn’t just about trade. Is that so hard to understand, Britain? | Dearbhail McDonald https://t.co/Txr8dZsKgT — Dearbhail McDonald (@DearbhailDibs) September 30, 2019

— Simon Coveney (@simoncoveney) September 30, 2019 Какво представлява предпазния механизъм можете да прочетете в тази статия. Не закъсняха и анализите, които подчертават, че backstop-ът на ЕС не засяга само митниците и търговията.