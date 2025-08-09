Войната в Украйна:

Натиреният капитан на ЦСКА подсилва емблематичен английски клуб?

09 август 2025, 13:23 часа 559 прочитания 0 коментара
Натиреният капитан на ЦСКА подсилва емблематичен английски клуб?

Натиреният капитан на ЦСКА Лиъм Купър може да подсили емблематичен английски клуб. Както е известно, 33-годишният централен защитник си навлече гнева на феновете на „червените“ със слабите си игри в последно време, а след това се оказа ненужен в състава на Душан Керкез. В крайна сметка шотландецът и „армейците“ се разделиха по взаимно съгласие, което бе приветствано от привържениците на българския гранд.

Шотландецът тренира с Шефийлд Уензди 

В момента шотландецът е в Англия като си търси отбор, в който да продължи кариерата си. Купър дори е започнал тренировки с тима на Шефийлд Уензди, който в последните години е изпаднал в сериозна финансова криза. Очаква се централният защитник да продължи заниманията си със „совите“, които могат да го вземат без пари. С отбора на Шефийлд Уензди тренира и бившият бранител на Манчестър Сити, Лестър, Бърнли и Брентфорд Бен Мий.

Купър така и не успя да оправдае очакванията в ЦСКА 

Лиъм Купър пристигна в ЦСКА в средата на септември 2024 година. Той подсили тима като свободен агент, след като договорът му с Лийдс изтече и не бе подновен. Централният защитник изигра общо 27 мача с „червената“ фланелка. В тях той реализира едно попадение. Шотландецът обаче така и не успя да се адаптира и да се превърне в лидера, който „армейците“ очакваха. Именно той бе един от най-скъпоплатените състезатели в състава на ЦСКА като според различни информации заплатата му е била от порядъка на 65 хиляди евро месечно.

ОЩЕ: Трансферът на Годой в ЦСКА стресна ялов нападател с тлъста заплата

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Шефилд Уензди Лиъм Купър
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес