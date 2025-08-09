Натиреният капитан на ЦСКА подсилва емблематичен английски клуб?

Натиреният капитан на ЦСКА Лиъм Купър може да подсили емблематичен английски клуб. Както е известно, 33-годишният централен защитник си навлече гнева на феновете на „червените“ със слабите си игри в последно време, а след това се оказа ненужен в състава на Душан Керкез. В крайна сметка шотландецът и „армейците“ се разделиха по взаимно съгласие, което бе приветствано от привържениците на българския гранд.

Шотландецът тренира с Шефийлд Уензди

В момента шотландецът е в Англия като си търси отбор, в който да продължи кариерата си. Купър дори е започнал тренировки с тима на Шефийлд Уензди, който в последните години е изпаднал в сериозна финансова криза. Очаква се централният защитник да продължи заниманията си със „совите“, които могат да го вземат без пари. С отбора на Шефийлд Уензди тренира и бившият бранител на Манчестър Сити, Лестър, Бърнли и Брентфорд Бен Мий.

🚨Ex premier league defenders have been training with #SWFC



⚪️Ex #LUFC captain Liam Cooper has been training with Sheffield Wednesday - 33 year old centre back👀



🔵Ex #EFC captain Ben Mee has been training with Sheffield Wednesday - 36 year old centre back👀



Thoughts owls?🦉 pic.twitter.com/A2ClcIhQIn — ✪ SWFC MEDIA ✪ (@SWFC_MEDIA) August 8, 2025

Купър така и не успя да оправдае очакванията в ЦСКА

Лиъм Купър пристигна в ЦСКА в средата на септември 2024 година. Той подсили тима като свободен агент, след като договорът му с Лийдс изтече и не бе подновен. Централният защитник изигра общо 27 мача с „червената“ фланелка. В тях той реализира едно попадение. Шотландецът обаче така и не успя да се адаптира и да се превърне в лидера, който „армейците“ очакваха. Именно той бе един от най-скъпоплатените състезатели в състава на ЦСКА като според различни информации заплатата му е била от порядъка на 65 хиляди евро месечно.

