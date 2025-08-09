Бум: Дрон взриви посветен на Китай терминал в руската зона, където се правят дроновете "Шахед" (ВИДЕА)

Поредна серия във войната на дронове между Украйна и Русия - за общо 163 свалени дрона над руска територия съобщи руското военно министерство в периода 17:30 часа на 8 август до 7:00 часа на 9 август. Оказа се, че това не е всичко от украинска страна - от 8:00 часа сутринта до 12:00 часа (всички часове са в московско време) са свалени още 44 безпилотни летателни апарата. От тях 3 са свалени над Татарстан, има и 3 над Московска област, включително 2, летящи към Москва. Заради тези дронове пак има затваряне на летища в руската столица. Най-много са свалени над Краснодарския край - 8.

A UAV strike hit Yelabuga in Tatarstan, where a Shahed drone production plant is located, Russian media report. The attack reportedly targeted the drone assembly workshop. AN-196 Liutyi long-range drones are used. pic.twitter.com/uTR6ujpKam — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 9, 2025

По-интересно обаче е в Татарстан - видеокадри в Телеграм показват красноречиво, че украински дрон нанася успешен удар в икономическата зона "Алабуга", до град Елабуга. Там се произвеждат и сглобяват руските еквиваленти на иранските дронове "Шахед" - Още: Украйна вече разполага с прехващачи за реактивните "Шахед"-и

Геолокализация на удара показва, че дронът е попаднал в логистичния терминал, кръстен на Дън Сяопин. Сяопин е лидер на Китайската комунистическа партия в продължение на кажи-речи десетилетие и половина през XX век. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) потвърди операцията с уточнение, че е поразен хъб, в който е имало готови за употреба "Шахед"-и и складирани технологични компоненти от чужбина:

И още - взрив е станал в Стерлитамак, в Башкортостан. Експлозията е на производствената площадка "Каустик", собственост на "Башкирска содова компания" АД. Взривът е станал по време на подготовка за основен ремонт на комплекса за производство на винилхлорид и поливинилхлорид.

Още: Паника в Русия: Нова операция "Паяжина" при военни обекти