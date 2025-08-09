Взрив в най-големия завод за сода бикарбонат в Русия, десетки пострадали (СНИМКИ, ВИДЕО)

Газова експлозия е станала на производствената площадка на „Башкирска содова компания“ АД в Република Башкортостан в Русия - един от най-големите химически комплекси в Руската федерация, който е и най-големият руски производител на калцирана сода и сода бикарбонат. Според Следствения комитет на Русия са ранени най-малко 36 души, но към момента няма информация за загинали.

Министърът на здравеопазването на Башкортостан Айрат Рахматулин съобщи, че 25 пострадали са откарани в болници. На мястото на инцидента работят 19 екипи на спешна помощ, изпратена е и въздушна линейка. Медицинските екипи на място включват реаниматори, специалисти по изгаряния и офталмолог, написа той в канала си в Telegram.

От регионалното управление на Министерството на извънредните ситуации информираха, че не се е стигнало до пожар, но за отстраняване на последствията са извикани 42 специалисти и 15 единици техника.

Инцидентът е станал по време на подготовка за планиран основен ремонт като се е разхерметизирал технологичен тръбопровод за пиролизен газ, съобщава РБК. Повреденият участък е бил оборудван със система за автоматично блокиране, което е позволило бързото локализиране на теча.

Прокуратурата на Република Башкортостан е започнала разследване на обстоятелствата около инцидента. "В момента се извършва оглед, разпитват се очевидци и по време на проверката ще бъдат установени всички причини и условия, допринесли за инцидента", съобщават и от Регионалния отдел на Следствения комитет на Руската федерация.

