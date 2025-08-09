Войната в Украйна:

След само 4 изиграни кръга: Тим от Първа лига остана без треньор

Българската Първа лига стартира преди по-малко от месец, а първата треньорска рокада вече е факт. Новакът в елита Монтана остана без наставник след само четири изиграни кръга, след като Танчо Калпаков подаде оставка. Това съобщиха колегите от „Котаспорт“. Според информациите 50-годишният специалист е подал своята оставка веднага след дербито на Северозапада срещу Ботев Враца. Тя пък веднага е била приета от ръководството на клуба от Огоста.

Танчо Калпаков застана начело на Монтана през лятото на 2024-та. Под негово ръководство тимът се представи отлично във Втора лига и спечели промоция за българския елит. През миналия сезон отборът от Огоста имаше най-силната защита във второто ниво на родния футбол. След влизането в Първа лига обаче нещата не се развиха по начина, по който на всички фенове на тима им се искаше.

До момента Монтана изигра общо 4 мача в Първа лига, в които спечели само 2 точки. Тимът направи равенства с Локомотив Пловдив (1:1) и Ботев Враца (0:0), а допусна загуби от Левски (0:5) и Локомотив София (0:3). След въпросните изиграни четири двубоя Монтана заема 13-то място във временното класиране, но това може да се промени в зависимост от мачовете на Славия, Ботев Пловдив и Септември София. Все още няма яснота кой ще замени Танчо Калпаков начело на Монтана като се очаква да има по-голяма яснота по казуса до няколко дни.

