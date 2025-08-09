Войната в Украйна:

Пожар гори между два квартала в Димитровград

09 август 2025, 13:41 часа 236 прочитания 0 коментара
Пожар гори между два квартала в Димитровград

Пожар избухна между димитровградските квартали „Вулкан” и „Марино”. Той е тръгнал от стара промишлена сграда, разположена в района на бивш циментов завод. Огънят се е разпространил през треви и храсти, за да стигне на главен път между двата квартала. Пламъците не застравашават жилищни сгради. Пожарът е локализиран.

Огнената стихия в Хасковската област е локализирана. В Сакар планина остават отделни огнища, които не се развиват. Обявеното частично бедствено положение в региона продължава.

Припомняме, че пожарът в Сакар между Доситеево и Йерусалимово успя да завземе над 30 хиляди декара площ и да изпепели две ловни хижи. И в събота там остават три екипа на пожарната, които ще правят обход, за да загасят евентуални нови огнища.

Другият голям пожар между селата Елена и Момино в Хасковско също е локализиран. Там изгоря складирана дървесина и много пасища. Два екипа на пожарната следят ситуацията, предава Нова ТВ.

ОЩЕ: Пожар избухна във фабрика за пелети 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Димитровград пожар
Още от Хасково
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес