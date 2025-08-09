Руски милионер получи инфаркт докато управляваше хеликоптера си, машината се приземи на вулкан в Камчатка (СНИМКИ)

Руски частен хеликоптер "Робинзон" се приземи по спешност в подножието на вулкана Крашенинников в Камчатка след като на пилота му станало лошо по време на полета. След кацането на машината той е починал. Стана ясно, че пилотът и собственик на хеликоптера е руският предприемач, притежаващ бизнес в рибопреработвателната промишленост, милионерът Игор Кан, информират РБК и каналът в Telegram "112", позовавайки се на източници в правоохранителните органи.

Според Министерството на извънредните ситуации на Русия пилотът е получил инфаркт по време на полета и с последни усилия е успял да приземи машината. Спасителите не са успели да пристигнат навреме, за да му окажат помощ, но са евакуирали шестимата души, които са били на борда, и те са в безопасност. Никой от пасажерите не е пострадал. За момента обаче лошото време не позволява да бъде изпратен друг хеликоптер за тях затова те са настанени временно в най-близкия град Петропавловск-Камчатски.

Според предварителна информация, милионерът е искал да заведе приятелите си да разгледат местния Кроноцки природен резерват, преди да се случи трагедията.

Инцидентът се разследва от Следствения комитет на Русия.

Припомняме, че вулканът Крашенников изригна преди няколко дни за първи път за последните 600 години като се предполага, че това може да е свързано с мощното земетресение, ударило полуострова.

