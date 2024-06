Установки C-400 и радар: Какво порази Украйна в Крим според независим руски източник

Още един радар е бил повреден, съобщават източници на независимия руски Телеграм канал ASTRA от спешните служби на полуострова.

Още: Буданов: Русия е поставила елементи от най-новата си ПВО система С-500 в Крим (ВИДЕО)

Двете пускови установки и радиолокационната станция са унищожени в района на летище "Белбек" в Севастопол, пише каналът. Друга радиолокационна станция е повредена в района на нос Фиолент.

Покривът и прозорците на три частни къщи са повредени от шрапнели в Севастопол. В гората е възникнал пожар. Няма пострадали, гласи още информацията.

Припомняме, че през нощта на 12 юни имаше мащабна атака с крилати ракети по цели в Крим – взривове бяха чути в района на Севастопол, Евпатория, Саки (където има военно летище), Красноперекопско и т.н. Местните власти твърдяха, че няма щети и жертви, но имало „паднали осколки“ в Юхаринския залив и в самия Севастопол: Русия атакува Киев с ракети и дронове, Украйна удари масирано Крим (ВИДЕО).

По-късно Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че в резултат на нощните удари има попадения по два радара от комплексите С-300 и С-400. Генщабът добави, че се изяснява информация за щети по трети радар: Очистването с огън на руските ракетни системи в Крим продължава: Украинската метла играе.

Междуврменно излязоха сателитни снимки от украински удар на 10 юни при Рубиновка, в района на Джанкой. Там отново е поразен радар - 48Ya6-K1 Podlet - за система С-400.

Още: Рискът от загуба на Крим и Кримският мост расте: Анализ на източник от вътрешния кръг на Путин

An ATACMS strike on a Russian S-400 air defense complex near Rubynivka, Dzjankoyskiy rayon in occupied Crimea, resulted in the destruction of the 48Ya6-K1 Podlet radar. A 51P6 type air defense system with one missile is visible in the images, but its condition is unknown. There… pic.twitter.com/j6dWBMpzje