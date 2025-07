Новооткрит град на 3500 години издава тайните на една от най-старите цивилизации

Археолози обявиха, че са открили древен град в северната провинция Баранка в Перу. Смята се, че древният град Пенико, който е на 3500 години, е служил като ключов и важен търговски център, свързващ ранните общности по крайбрежието на Тихия океан с живеещите в планините на Андите и край басейна на река Амазонка. Новото откритие се намира на 200 км северно от Лима и е разположено на около 600 м надморска височина. Смята се, че е градът е основан между 1800 и 1500 г. пр.н.е. - приблизително по същото време, когато ранните цивилизации процъфтяват в Близкия изток и Азия.

Според изследователите намирането на Пенико хвърля светлина върху това какво се е случило с най-старата цивилизация в Америка - Карал.

Публикуваните от изследователите кадри, направени с дрон, показват кръгла структура на тераса на хълм в центъра на града, заобиколена от останки от каменни и глинени сгради. За период от осем години, в които са се провели проучвания на обекта, са разкрити 18 структури, включително церемониални храмове и жилищни комплекси.

Още: Неочаквано: Откриха случайно мумия на 1000 години по време на ремонт (ВИДЕО)

В откритите сгради са намерени още церемониални предмети, глинени скулптури на човешки и животински фигури и огърлици, изработени от мъниста и мидени черупки.

Пенико се намира в близост до долината Супе - мястото, където преди 5000 години (около 3000 г. пр. н. е.) възника Карал, призната за най-старата известна цивилизация в Америка.

Карал се отличава с 32 впечатляващи паметника, включително големи пирамидални структури, усъвършенствано напоително земеделие и градски селища. Смята се, че тя се е развила изолирано от други сравнително ранни цивилизации в Индия, Египет, Шумер и Китай.

Д-р Рут Шади, археологът, ръководил на неотдавнашните изследвания в Пенико и разкопките на Карал през 90-те години на миналия век, заяви, че откритието е важно за разбирането на това какво се е случило с цивилизацията на Карал, след като тя е била унищожена от климатичните промени.

Още: Над 100 неизвестни структури на изчезнала цивилизация са открити в Перу

Общността Пенико е била „разположена на стратегическо място за търговия, за обмен с общества от крайбрежието, планините и джунглата“, казва д-р Шади пред агенция Ройтерс.

Archaeologists in Peru have unveiled a 3,500-year-old city. The urban center, named Penico, is located in the northern Barranca province and was founded between 1,800 and 1,500 BC https://t.co/z4wm1Z0Uln pic.twitter.com/DQcOk5PHg1