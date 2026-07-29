Крал Чарлз III в тотален шок: Меган този път сгафи с покойната принцеса Даяна

Поредната глава от продължаващата сага около кралското семейство е в центъра на вниманието, като този път тя се фокусира върху снимка в Instagram, споделена от Меган Маркъл, която, според информациите, е предизвикала тревога в кралските кръгове. Снимката, публикувана като част от серия кадри под надслов "Лятна ваканция", показва принц Хари, принц Арчи и принцеса Лилибет, които вървят с цветя към мястото, което според много наблюдатели на кралското семейство се смята за мястото на вечния покой на принцеса Даяна в Алторп – имението на семейство Спенсър.

Локацията не е потвърдена от херцога и херцогинята на Съсекс, но това не е попречило на интензивните спекулации и критики. Според информации, цитиращи източници от кралските среди, реакцията е надхвърлила кръга на обичайните критици на Маркъл. "Това е разстроило хора, които обикновено защитават Меган", е казал един източник, като е добавил, че "негативната реакция вече не идва само от нейните критици". Възмущението е насочено не толкова към самото семейно посещение, колкото към решението да се сподели в социалните медии момент, който се възприема като дълбоко личен.

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Крал Чарлз III е бил изненадан

"Гробът на Даяна винаги е бил считан за място за тихо размишление", е заявил източник от двореца, според информациите. "Ако снимката е направена именно там, мнозина смятат, че тя никога не е трябвало да се появи в социалните медии." Според информациите скандалът е достигнал най-високите нива на кралското семейство.

Снимка: Getty Images

Според множество съобщения крал Чарлз III е бил "искрено шокиран" от снимката, особено защото тя се появи малко след това, което беше описано като положителна семейна среща с принц Хари, Меган, Арчи и Лилибет. Посещението, според информациите, е било първата среща на Чарлз с внуците му от няколко години насам, а източници посочват, че срещата с краля и кралица Камила е преминала добре. "Кралят е искрено шокиран", е казал според информациите друг източник от кралското семейство. "Дори хора, които обикновено отказват да коментират Хари и Меган, се мръщят. Усещането е, че някои семейни моменти са просто твърде свещени, за да бъдат споделяни." Бъкингамският дворец не е коментирал публично тези информации.

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Уилям също е разстроен

Твърди се, че принц Уилям също е недоволен от снимката. Източник от вътрешни кръгове заяви, че принцът на Уелс винаги е бил "изключително внимателен" към паметта на принцеса Даяна и е бил разстроен от снимката, макар източникът да добави, че вече не се изненадва от решенията, вземани от Хари и Меган. Дворецът Кенсингтън също отказа да коментира.

Снимка: Getty Images

Ключов момент в спора е, че мястото, на което е направена снимката, не е потвърдено. Снимката беше включена сред няколко ваканционни кадри, включително и от плажа, под надписа на Меган "Лятна ваканция". Тази несигурност не е забавила дебата, особено като се има предвид, че нарастват спекулациите за евентуален бъдещ документален филм, посветен на 30-годишнината от смъртта на принцеса Даяна през 2027 г.

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Според някои съобщения принц Хари може да е заснел части от семейното посещение и на мястото е имало записваща техника, вероятно с цел бъдещ медиен проект. Тези твърдения не са потвърдени от независими източници, а официално не е обявен никакъв документален филм, пише "Marca".

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Един от цитираните източници сподели, че в семейството съществува загриженост, че "части от посещението могат да бъдат заснети за бъдещ проект", докато друг източник предположи, че "изключително личен материал" може да бъде взет под внимание за документален филм, свързан с годишнината. Интересно е, че според същите информации братът на Даяна, граф Спенсър, не е сред онези, които са разтревожени от ситуацията. Според същите източници той се възприема като по-скоро фокусиран върху по-широкото внимание, което Алторп получава благодарение на продължаващия обществен интерес към принцеса Даяна.