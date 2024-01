Даже гарваните се уплашиха: Поредна серия взривове край Белгород (ВИДЕО)

На 8 януари отново е имало взривове – в град Шебекино. Различни „Телеграм“ канали и профили в Twitter, следящи отблизо войната в Украйна, публикуваха видеа от случващото се:

Air alarm is active in Bilhorod again. Explosions are also recorded. pic.twitter.com/qIQRxtkfTf