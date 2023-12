Така им се пада заради агресора Путин: Реакции за десетките жертви в Белгород (ВИДЕО)

Според информация в официалния телеграм канал на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков загиналите цивилни са вече 24 тоест трима повече от това, което последно беше обявено. Сред загиналите има 4 деца, 108 са ранените. Установени са различни разрушения в 37 жилищни сгради, 453 апартамента, 3 частни имота и 7 социални обекта, както и щети по 53 автомобила: Десетки цивилни жертви: Белгород изпита ужаса в Украйна, Русия обстреля Харков (ВИДЕО)

Horror in Belgorod.

Putin kann das jederzeit stoppen.

Rückzug aus der Ukraine JETZT! pic.twitter.com/2DHSGMtgxc — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) December 30, 2023

Няма отмъщение, когато говорим за нашественик

Световноизвестният руски гросмайстор Гари Каспаров, който е политически опонент на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, изказа позиция за случилото се в Twitter. Основният аргумент – не може нашественик да претендира за отмъщение: "Русия бомбардира цивилни цели в цяла Украйна от близо 2 години. Непредизвикано, всеки един удар. Претенцията която и да е от тези терористични атаки да е някакъв вид легитимно наказание е абсурдна и вредна".

There is no "retaliation" by an hostile invader. Russia has been bombing civilian targets all over Ukraine for nearly two years. Unprovoked, every one of them. Framing any of these terrorist attacks as some sort of legitimate back and forth is absurd and harmful. https://t.co/9pwpFIh0V7 — Garry Kasparov (@Kasparov63) December 31, 2023

Още по-директно реагира Чехия, след като Русия поиска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради Белгород. "Единствено Русия е виновна за десетките хиляди жертви във войната. За нещастие, Русия постоянно използва платформата на Съвета за сигурност за дезинформация и пропаганда по отношение на войната. Не вярваме сега да е по-различно" - това са част от думите в официално чешко изявление, с което се отказва участие в заседание и брифинг на Съвета.

Czech Republic officially tells Russia to go fuck itself.



I am so proud of my government. pic.twitter.com/4zMP4ZQaSA — Jakub Janda 楊雅嚳 (@_JakubJanda) December 31, 2023

Крайно лаконичен, но право в целта е и коментарът на политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке. Той публикува съобщение на руското МВнР как случилото се в Белгород е изражение на "нацисткия режим в Киев" и британски и американски инструктори били директно замесени в организацията на "терористичната атака". "Русия говори само ден като уби 30 невинни цивилни в цяла Украйна" (бел. ред. - жертвите от руската атака на 29 декември станаха 39, а тази сутрин се увеличиха, след като ръководителят на военновременната администрация в Днипро (Днепропетровск) Сергей Лисяк каза, че убитите само в тази област са вече 7, а в Киев загиналите станаха 21 – почти всички бяха затрупани от отломки след обстрел на складове в едно от предградията на украинската столица. Киев ще посрещне Нова година в траур - 1 януари е обявен за ден на траур. Долните две видеа - първото е е от Днипро, второто от район "Шевченко" в Киев и единият от поразените складове): Ужасът в Украйна след унищожителната руска ракетна атака (ВИДЕО и СНИМКИ)*

Russia, one day after killing 30 innocent civilians across Ukraine … pic.twitter.com/sqvh16Jl8F — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) December 30, 2023

Death toll from attack on Kyiv rises to 13



The bodies of four more victims were pulled out from under the rubble of a warehouse in the Shevchenkovsky district of the city, the mayor of Kyiv Klitschko reports. pic.twitter.com/tYGY8RMpmj — NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2023

Рьопке обръща внимание и на публикации от украински профили в социалните мрежи – че след като обикновените руснаци подкрепят "специалната военна операция" (наглото име на подпалената от Путин война в Украйна), тогава следва да понасят последиците ѝ. "Това предвидих преди 3 месеца – ако Украйна осъзнае, че не може да победи Русия на бойното поле, ще се обърне към други способи". Рьопке добавя и, че още не е ясно дали големите поражения в Белгород са украинско дело или основната причина е некадърна работа на руското ПВО. Версията как отломки от руски ПВО ракети всъщност основно са паднали в центъра на града и са предизвикали голямата трагедия отдавна се разпространява в украинските медии.