Пак сирени за тревога в Белгород, губернаторът призова за евакуация (ВИДЕО)

Това може ясно да се види от видеокадри, заснети в град Шебекино:

Air raid sirens sound again in Belgorod region



The video was filmed in the city of Shebekino, Russian media reported. pic.twitter.com/iUKnUKIOrr — NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2024

Губернаторът Вячеслав Гладков потвърди за обстрел в канала си в "Телеграм". "По предварителна информация има един ранен - охранител в едно от промишлените предприятия. Мъжът е с рана от шрапнел в долния крайник. Линейка го откарва в болница и му е оказана цялата необходима медицинска помощ", написа той.

"На територията на три промишлени предприятия са регистрирани различни щети. Няма пожари. Службите за спешна помощ работят на място. Има и повреди по електропроводите. Абонатите на редица централни улици са засегнати от спирането на тока. Службите за спешна помощ се занимават с последствията", твърди Гладков.

Предишните атаки по Белгород

Диктаторът Путин се закани, че ще обстрелва още повече Украйна, след като в края на 2023 г. украински удар порази Белгород и взе поне 25 жертви. Това и стори - на 29 декември и на 2 януари - с два масирани обстрела с дронове и ракети.

Още: Така им се пада заради агресора Путин: Реакции за десетките жертви в Белгород (ВИДЕО)

Белгород беше под прицел и на 2 януари, когато Руската федерация изстреля близо 100 ракети и 35 дрона по украинска територия. Два дни по-късно пак се чуха експлозии в града, намиращ се на няколко десетки километра от украинската граница.

Днес местните медии публикуваха кадри от последствията от обстрела на Белгород през нощта. По данни на местните власти - взрив е избил около 130 прозореца на къщи и апартаменти. Повредени са и повече от 30 автомобила. Двама души са били ранени.

Local media publish footages of the aftermath of the shelling of Belgorod overnight



According to the local authorities, the explosion blew out about 130 windows in the apartments of houses. More than 30 cars were also damaged. Two people were injured. pic.twitter.com/DsfvAoL6Ny — NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2024

Още: ВИДЕО: Украинското разузнаване с рейд срещу руски позиции в Белгородска област

Призив за евакуация

Междувременно губернаторът Гладков призова руснаците да се евакуират от Белгород.

"Виждам няколко призива в социалните мрежи, в които хората пишат: "Ние сме уплашени, помогнете ни да стигнем до безопасно място"", заяви той. "Разбира се, че ще го направим. Вече преместихме няколко семейства", добави той.

Уточни, че жителите ще бъдат транспортирани до градовете Стари Оскол и Губкин, по-далеч от границата, където ще бъдат настанени в "комфортни условия". "Ще останете там толкова дълго, колкото е необходимо", добави Гладков, но предупреди, че няма да има достатъчно временни жилища, за да се настанят всички.

"Ще се обърна към моите колеги, губернаторите на други области, да ни помогнат", каза той, цитиран от БГНЕС.

Governor of the Belgorod region Vyacheslav Gladkov asked Russians to evacuate from #Belgorod



"Today we are ready to transport you to Stary Oskol and Gubkin, where you will be in fairly comfortable conditions, in warm and safe rooms. You will stay there as long as necessary," the… pic.twitter.com/O6zN7ACLDZ — NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2024

Прозорци с тиксо

Кметството на Белгород по-рано предупреди собствениците на жилища да обезопасят прозорците си с тиксо, за да се предпазят от взривните вълни.

Още: Франция оправда украинците да стрелят по Белгород, Медведев пощуря