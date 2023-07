Данни за нови украински пробиви, Песков казва: Готови сме за преговори (ВИДЕО)

Олешки и околността бяха обект на интензивен украински артилерийски обстрел в началото на седмицата. Сега геолокализирано видео показва, че украинците са успели да установят нова позиция на "вражеския бряг".

Actualno.com припомня, че руснаците изхабиха доста усилия, за да се справят с украинска военна позиция при Антоновския мост, но не постигнаха особен успех, въпреки че включиха авиация и направиха обстрел с ракета "Искандер": Руснаците се предадоха без бой в район край Антоновския мост (ВИДЕО)

Successful operation by the Ukrainian 73rd Naval Special Operations Center against Russian "tourists" in the southern direction. Visible is a stealthy approach on boats followed by a firefight. Two tourists were escorted away alive, the rest - destroyed.



