Украинският пробив в Запорожието: По-дълбок, отколкото се смяташе? (ВИДЕО)

Конкретиката на фронта в Украйна

(КАРТА) В западната част на Запорожка област фокусът е върху Работино (10-12 километра южно от Орехов). Там руснаците се похвалиха, че са спрели мащабна украинска атака: Украински разстрел на руски десантчици при Бахмут. При Работино руснаците се хвалят с успех (ВИДЕО). Само че нови видеокадри хвърлят сериозно съмнение относно това твърдение.

Става въпрос за пробив на украинска бронирана машина на пехотата, на 3 километра на изток от Работино, при Върбово. Има предварителни данни, че украинците са стигнали чак до линия от драконови зъби – тези съоръжения се ползват за спиране на танкови атаки. Появи се видео от "похода" на украинската бронирана машина, но има доста странности в него – става въпрос за една машина, без никаква подкрепа:

I will include the video from the original geolocation post. pic.twitter.com/SXkYoBPVFj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2023

Има коментари, че това всъщност е проба – да се провери каква точно е силата на руската защита в района. Руски телеграм канали разпространяват и допълнително видео, показващо как бронираната машина е заседнала в един от окопите и се хвалят, че това е руски успех – само че в двете видеа не се вижда никой да стреля по бронираната машина и това е причина за спекулации колко напред всъщност е стигнала украинската армия, след като няма ответен огън:

Another Russian channel shared a video of an abandoned Ukrainian BMP-1 (not sure if it’s the same vehicle) in an anti-tank ditch. These ditches are generally in front of the main line or strongpoints like Robotyne, suggesting Ukraine has made gains. https://t.co/UTeQe5ZgZI https://t.co/XwVbb3uV9m pic.twitter.com/mp1Bt2k9WF — Rob Lee (@RALee85) July 27, 2023

Показателно е, че командващият на дирекцията за планиране на украинската териториална отбрана Микола Уршалович обяви значителен напредък на няколко места в посока Мелитопол, без да говори с подробности. Но руските военни кореспонденти си противоречат все повече какво става при Работино – едни говорят за напредък на украинците от километър, други – че всички атаки са отбити, като справка на всички твърдения е събрал американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си анализ.

Няма обаче съмнение какво се случи в Старомайорско – селото вече е в украински ръце. То е поредната точка в т.нар. участък на фронта "Времевски", който е част от направлението Велика Новоселка – Бердянск. Съответно, сега стои въпросът дали скоро няма да има още по-голям украински напредък в този район, който да доведе и до големи тактически промени в руската концепция за войната в Украйна

A short movie about the liberation of Staromaiorske:



"On July 27, 2023, the personnel of the 35th separate marines brigade named after Rear Admiral Mykhailo Ostrogradsky, together with their comrades from the 7th separate battalion of AREY UDA, liberated the settlement of… pic.twitter.com/memQMErb3p — Dmitri (@wartranslated) July 27, 2023

Aerial recon unit Aeronauts published a video of how Ukrainian artillery pounded Russians inside Staromaiors'ke. pic.twitter.com/3PMGuNrMXq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2023

При Бахмут има данни за минимален украински напредък в района на Клещеевка (7 километра южно от града). Руски военни телеграм канали обаче казват, че към 27 юли руснаците са успели да си върнат пълния контрол над населеното място, но има и руски източници, които казват, че украинците държат позиции в южната част на Клещеевка.

Drone footage from the center of Klishchiivka where fighting continues. Footage from Russian channels so likely Ukrainian positions are filmed.



📍48.53269616630727, 37.962323480714424 pic.twitter.com/2yo87fUAPQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2023

Продължават украинските атаки на широк фронт и по двата фланга на Бахмут – Залижянско (12 километра северно от Бахмут), Берховка (4 километра северно от Бахмут), Андреевка (10 километра южно от Бахмут), Курдюмовка (12-15 километра южно от Бахмут) и Пивнично (20 километра югозападно от Бахмут).

Artillery and cluster munitions falls down on Russian units just north of Kurdyumivka



📍48.478868980331164, 37.95672421348777 pic.twitter.com/iNJH3nTPl5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2023

(КАРТА) Що се отнася до Сватово, украинският генщаб твърди, че руснаците са спрени при село Надя (14 километра югозападно от Сватово) тоест засега не са развили настъплението си от Сергеевка (12 километра югозападно от Сватово). Руското военно министерство обаче се хвали с напредък и взети нови позиции на запад от Куземовка (13 километра северозападно от Сватово). Визуално потвърждение за голям руски напредък обаче няма – а има твърдение в руското телеграм пространство за напредък от по 1 километър на ден в посока река Оскил.

Путин се мъчи да остане оптимист

На този фон издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин за втори път в последната седмица определи украинската контраофанзива за провал. Той заяви, че при атаките в Запорожието (вероятно имаше предвид Работино и Старомайорско) украинците загубили 39 бронирани машини от използвани общо 50. Освен това, по думите на Путин руснаците избили 60% от взелите участие в атаките украинци и 40% от военните украински пилоти в района.

На фона и на визуалните доказателства какво се случва, тези числа са обект на присмех – както и обобщената сводка на руското военно министерство, публикувана всеки ден, според която към днешна дата са унищожени 457 украински самолета, 244 хеликоптера, 5291 дрона, 426 зенитни ракетни комплекса, 10 966 украински танка и други бронирани машини, 1140 реактивни системи за залпов огън, 5636 гаубици и миномети. При такива числа единствено остава да си зададем въпросът какво е останало на украинската армия, та тя от над два месеца е в офанзива срещу "втората армия в света"!

Същевременно, в сутрешната си сводка украинският генщаб твърди следното: "Руските окупационни войски продължават да хвърлят новомобилизирани войници в битка без предварителна бойна подготовка. В Рогово, Луганска област, до тренировъчния лагер на едно от частите на руските окупационни сили пристигнаха около 110 мобилизирани военнослужещи. Руското командване уведоми новопристигналите, че ще бъдат включени в щурмовата част и скоро ще бъдат изпратени в района на бойните действия".

