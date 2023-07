Оказа се обаче, че от 54 поканени африкански държави, 38 няма да изпратят лидерите си – тоест тези свои политици и държавници, които по ранг отговарят на ранга на Путин, пише Moscow Times.

Само 17 държави ще бъдат представени на ниво държавни глави, призна помощникът на труския президент Юрий Ушаков. Сред тях са президентите на Египет, Бурунди, Зимбабве, Уганда, Еритрея, Централноафриканската република (там има силно присъствие на ЧВК Вагнер), Камерун, Либия, Сенегал, ЮАР, Буркина Фасо, Гвинея-Бисау, Мали и Конго - с всички тях Путин ще има двустранни срещи. Други 10 африкански държави ще пратят премиери на събитието в Санкт Петербург. Почти половината от участниците в срещата изпратиха делегации, които се водят от по-низши като ранг представители: 17 от тях се ръководят от вицепремиери и министри, а 5 са просто на ниво посланици. Пет африкански държави напълно отказаха да участват в срещата.

Москва разбира, заяви пред РИА Новости Олег Озеров, посланик за специални задължения на руското външно министерство. По думите му, нямало да има официални руски ноти на оплаквания, "защото, първо, те може да имат други предварително планирани събития, които включват участието на държавни глави. И второ, който можеше, можеше".

Според Ушаков Путин лично планира да се срещне с всеки един от лидерите на африканските държави. Предвижда се той да разговаря с президентите на Египет, Мозамбик, Бурунди, Зимбабве, Уганда, Еритрея, Централноафриканската република, Либия, Камерун, Сенегал, Южна Африка, Буркина Фасо, Гвинея-Бисау, Мали, Конго. На 28 юли Путин ще изнесе голяма реч, в която ще говори за формирането на "нов световен ред", основан на "многополярността и равенството" на всички държави.

