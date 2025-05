Ден след ден САЩ на Тръмп доказват, че не им пука за Украйна: Примери (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ето за какво можем да се съгласим всички – няма военно решение на тази криза и тя трябва да завърши с преговори и споразумение. Фундаменталното предизвикателство, което лежи пред нас, е следното – Русия иска това, което към момента няма и няма право да има, а Украйна иска това, което не може да си върне по военен път". Тези думи на американския държавен секретар Марко Рубио показват абсурдността на целия подход на САЩ под ръководството на Доналд Тръмп за решаване на ребуса "войната в Украйна". Самият Рубио изрично каза, че Путинова Русия иска това, което не е нейно, а Украйна иска да си върне нейното, но до момента администрацията на Тръмп така и не оказва истински натиск върху Кремъл да спре и не помага на Украйна в законните ѝ претенции – Още: ЕС и Великобритания нанесоха санкционен удар по Русия, Тръмп не се включи.

