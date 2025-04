Служители на центровете за набор на военнослужещи в Украйна (ТЦК) отиват на фронта - те ще изпълняват задачи в райони на бойни действия. Става въпрос обаче само за служители на ТЦК, които нямат боен опит и нямат ограничения от здравословно естество. Разпореждането е на украинския генщаб и беше обявено официално.

Съгласно заповедта, на мястото на такива служители на ТЦК, които са без боен опит и нямат здравословни проблеми за изпълнение на задачи в райони на бойни действия, ще дойдат ранени на фронта войници, които повече не могат да се бият, както и хора, чието здравословно състояние не им позволява да се бият.

SBU’s Alpha Group continues to torch Russian armor with precision drone strikes — 6 tanks, 2 IFVs, and a BM-21 Grad wiped out. pic.twitter.com/PZNB2SBZaN