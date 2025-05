Стотици хиляди избити руски войници в Украйна: Затова Путин търси мир, твърди бивш негов съветник (ВИДЕО)

"Путин е много заинтересован от мира, защото Русия вече е платила няколкостотин хиляди живота за тази война". Думите са на бившия съветник на руския лидер Сергей Марков и то в интервю за чуждестранна медия - за "Ал Арабия".

Думите на Марков предизвикаха немалък отзвук сред украински експерти и политически анализатори - защото близък до сегашния режим в Кремъл открито говори и признава публична тайна, която Путин всячески се мъчи да не излиза наяве: за огромния брой руски военни жертви в кървавата авантюра, която той предизвика.

‼️Russians let slip the true scale of losses



“Putin is very interested in peace, because Russia has already paid several hundred thousand lives for this war,” — Kremlin political analyst Markov accidentally revealed the open secret. pic.twitter.com/518C8yLf30